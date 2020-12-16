Gurbetçilerin sorunları çözülecek

Avrupa Birliği Türkleri Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Sebahattin Tetik ve ekibi; Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette; yurt dışından Eskişehir’e gelen gurbetçilerin sorunları konuşuldu.

Tetik, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç makamında bizleri kabul etti. Biz de yurt dışından Eskişehir’e gelen gurbetçilerimizin karşılaştıkları sorunları dile getirdik ve istişarede bulunduk. Yurt dışında yaşayan Eskişehirli gurbetçilerimiz; Eskişehir’e geldiklerinde havaalanında ve gümrükte yaşadıkları sıkıntıları anlattık. Gurbetçilerimiz; Eskişehir’e havaalanına geldiklerinde görevlilerle iletişim kurmakta sorun yaşamaktadırlar. Gurbetçilerimiz; isteklerini, sorunlarını ifade edemedikleri için, görevlilerin bu konuda daha duyarlı davranmalarını talep de bulunduk’’ dedi.

Sebahattin Tetik, ziyarette, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in, ‘’Eskişehir havaalanında görevli arkadaşlara bu konuda eğitim vermeyi düşünüyoruz. Platformdaki görevlilerin yanına; emniyet mensubu arkadaşlardan görevlendirerek yardımcı olmak için, gereken ne ise yapacağız ve bu konuda yanlarında olacağız’’ dediğini de anlattı.

Ziyaret sonunda; Avrupa Birliği Türkleri Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Sebahattin Tetik, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’e plaket taktim etti.

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