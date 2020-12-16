Dernekte kumar oynayan 27 kişiye 118 bin lira ceza

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de bir dernekte kumar oynarken yakalanan 27 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 118 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir dernek binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçerek baskın yaptı. Dernekteki 27 kişi, kurulan masalarda kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 27 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları için 118 bin 125 lira idari para cezası kesildi. Dernek sorumlusu hakkında ise `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma´ suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-16 14:58:50



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