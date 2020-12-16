Yerelde üretim, yerelde tüketim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerelde üretim, yerelde tüketim

İHA

Yerelde üretim, yerelde tüketim

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, kent halkının beğenisini toplamaya devam ederken Başkan Ataç, “Tepebaşı Türkiye’nin en önemli üretim noktalarından biri. Yerelde üretilenleri, yerelde tüketmek ve sağlıklı, güvenilir gıdayı daha erişilebilir kılmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.
Tepebaşı Belediyesi’nin kadın üreticilerin emeklerini kazanca dönüştürmeleri için imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu anlayış ile hizmete açılan ve Eskişehirlilerin ilgisi ile haftada 3 gün faaliyet gösteren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da yerel ürünleri kent halkı ile buluşturmaya devam ediyor.
“Gıda üretiminde önemli bir yerdeyiz”
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yerel üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “1218 Aralık Yerli Malı Haftası’nın içindeyiz. Eskiden daha yoğun şekilde işlenen bu haftanın önemini çok iyi kavramamız gerektiğine inanıyorum. Tepebaşı bölgesinin gıda üretiminde önemli bir yerde olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, tarıma ve üreticiye destek olmaya gayret ediyoruz. Yerelde üretilenleri, yerelde tüketmek, Sağlıklı ve güvenilir gıdayı daha erişilebilir kılmak ve kadın üreticilerimizi desteklemek adına hayata geçirdiğimiz Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’na olan ilgi de gün geçtikçe büyüyor. Böylelikle yerel üretim ile birlikte kadın emeğini de kent olarak desteklemeyi başarmış oluyoruz. Ekonomik krizlere karşı yerel dayanışma ve korumacılığı sağlamak için ve dayanışma ekonomisini geliştirerek kent halkının direncini yükseltilmek adına çalışmalarımız devam edecek” sözlerini kullandı.
Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi koronavirüs önlemleri eşliğinde hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EsEs Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER EsEs Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı
Pandemi sürecinde ekonomi değerlendirildi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde ekonomi değerlendirildi
Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır
YEREL HABERLER Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır
Yapılandırma işlemleri online olarak yapılıyor
YEREL HABERLER Yapılandırma işlemleri online olarak yapılıyor
Aşçılar Derneği’nden Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Aşçılar Derneği’nden Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti
Dernekte kumar oynayan 27 kişiye 118 bin lira ceza
YEREL HABERLER Dernekte kumar oynayan 27 kişiye 118 bin lira ceza
Eskişehir'de konut satışları azaldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de konut satışları azaldı
Eskişehir’de kumarhane baskını 27 kişiye toplam 118 bin 125 lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de kumarhane baskını 27 kişiye toplam 118 ...
Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Dirsekte oluşan sinir sıkışmasına dikkat Masa başı çalışanların, uzun süre dirseklerini masaya koymaları “Kübital Tünel Sendromu”na zemin hazırlıyor
YEREL HABERLER Dirsekte oluşan sinir sıkışmasına dikkat Masa başı ...
Park halindeki araca çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarpıp kaçtı
Bakan Yardımcısı Demircan, Rektör Erdal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan, Rektör Erdal’ı ziyaret ...
'Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çifteler Harası ve Türk Atçılığı' kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER 'Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çifteler Harası ve Türk ...
İlkokul öğrencileri en çok hangi oyunları oynuyor Dijital oyunlar SODİGEM tarafından incelendi, ilginç sonuçlar ortaya çıktı SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin: "İlkokul öğrencilerinin en çok oynadıkları oyun ve oyun türlerine bakıldığında eğitsel bir dijital oyuna rastlanmamaktadır" “Aileler çocuklarının hangi oyunları oynadığını takip etmeli”
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri en çok hangi oyunları ...
Gurbetçilerin sorunları çözülecek
YEREL HABERLER Gurbetçilerin sorunları çözülecek
Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yıldır giderilmedi Mağdur öğretmen Abdullah Yılmaz; “Gerekirse 20 yıl daha mücadele vermeye hazırım” “Haklıysam neden haklarımızın tamamını vermediler, haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler?”
YEREL HABERLER Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yıldır ...
Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi Yıllarca biriktirdiği kitaplara başkalarının da ulaşmasını sağlıyor İsteyen olursa kitabı evine kadar götürüp teslim ediyor 64 yaşındaki emekli Adnan Çakır: "Eğer belediyemiz yer verirse bunu halka açık büyük bir kütüphane haline getirmek istiyorum"
YEREL HABERLER Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye ...
Eskişehir´de kısıtlamalarla koronavirüs vakaları düştü
YEREL HABERLER Eskişehir´de kısıtlamalarla koronavirüs vakaları ...
Otomobilin çarptığı Irak uyruklu kadın, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Irak uyruklu kadın, hayatını ...
Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü
KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
Sarar soygunu davasında karar Sarar soygunu zanlıları 27’şer yıl hapis cezası aldı
YEREL HABERLER Sarar soygunu davasında karar Sarar soygunu zanlıları ...
Sarar çiftini soyan Moldovalı hizmetçi ve sevgilisine 27´şer yıl hapis
YEREL HABERLER Sarar çiftini soyan Moldovalı hizmetçi ve sevgilisine ...
Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X