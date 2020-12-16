Serviste biber gazlı kavga

Eskişehir’de bir vatandaş, alkollü olduğu iddiası ile işe gitmek için bindiği servisin şoförü tarafından biber gazına maruz kalınca taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre, O.Ş. isimli vatandaş işe gitmek için Emek Mahallesi’nden çalıştığı yerin gönderdiği servise bindi. Servis şoförü Ü.A., aracına binen O.Ş.’nin alkollü olduğu ve kendisine hakaret edip saldırdığı gerekçesiyle O.Ş.’yi araçtan indirerek elinde bulunan biber gazını yüzüne boşalttı. Yaşanan kavganın ardından olay yerine polis geldi. Birbirlerinden şikayetçi olan tarafların ifadelerini alan polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

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