AVM’lerde alınan tedbirler küçük esnafın yüzünü güldürdü HES kodu sıralarına ve kalabalığa girmek istemeyenler çarşı esnafını daha çok tercih etmeye başladı

Koronavirüs salgını kapsamında alışveriş merkezlerinde alınan tedbirler küçük esnafın yüzünü güldürdü.

AVM girişlerinde oluşan kuyruklara girmek istemeyen ve kapalı alanda gezmekten çekinen vatandaşlar, alışverişlerini çarşı esnafından yapmaya başladı. AVM’lerin içinde bulunan gıda firmalarının da kepenk indirmesiyle, AVM’ye olan talep iyice azaldı.

Erkek giyim üzerine bir işlemenin sahibi olan Fırat Kerenci, “AVM’lerdeki HES kodu sıralarından ve insanların kalabalığa girmeyi çok tercih etmemelerinden dolayı biz gibi çarşı esnafını daha çok tercih etmeye başladılar. Bunda ürün kalitemizin de etkisi büyük. Bizim için iyi oldu diyebilirim. Her yerde uyarılarımız var, belirli sayıda müşteri alıyoruz, dezenfektanlarımız yerlerinde asılı duruyor. Çalışanlarımız her hafta testlerini oluyorlar. Çünkü müşteriler kadar biz de tedirginiz. Temennim devletimiz, milletimiz ve tüm Dünya’nın bu hastalıktan biran önce kurtulmasıdır. İnşallah 2021 bizim için daha iyi bir yıl olur” dedi.

Gıda sektörüne 20 yılını vermiş bir işletmeci olan Halil İbrahim Yıldız ise AVM’lerdeki tedbirlerin kendileri açısından iyi yönleri olduğunu belirtti. Yıldız, “AVM’lerden kaçtıkları zaman bize geliyorlar. Bu yüzden gelal ve paket servislerimiz daha yoğun olmaya başladı. Millet kapalı alanlardan kaçıyor, o da bizim için avantaj oluyor. Gelal satışlarımızda milleti dışarda bekletiyoruz, içerde yoğunluk olmasına izin vermiyoruz. Yıllardır burada işyerimizi işletebilmemizin sebebi ürün kalitesi ve ihtiyaca karşılık verebilmemizdir. Şuan da her şey paket olduğu için paket servisi olmayan dükkânların müşterileri de bize geliyor” ifadelerini kullandı.

Kuruyemişçi Kadir Demir ise şunları söyledi:

“Tabii işler yoğunlaşıyor. Normalde AVM’de gezerken alışverişini yapan insanlar, şuanda kapalı alana girmeyi tercih etmiyor ve çarşıda dolaşarak vakit geçiriyor. Her gün ve hafta sonu yapılan sokağa çıkma kısıtlaması da insanları bize yöneltiyor. Çekirdek, karışık kuruyemiş, antep fıstığı, badem gibi bu tarz ürünler biraz daha hızlı gidiyor. Perşembe ve Cuma günleri akşam saatlerinde çok fazla yoğunluk oluyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.