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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Ermenistan yetkilileri, uluslararası mahkemede yargılansın

DHA

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Ermenistan yetkilileri, uluslararası mahkemede yargılansın


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ermeni silahlı kuvvetlerinin yaptığı sivil katliamlarını yerinde görüp, tespit ederek, rapor haline getirdiklerini belirtti. Malkoç, "Sivilleri katleden Ermenistan yetkilileri, umut ediyoruz ki uluslararası mahkemede yargılansınlar" dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Malkoç, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Malkoç, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Ayyıldız'a Kamu Denetçiliği Kurumu yayınlarından olan `Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine ilişkin rapor´ isimli kitabını verdi. Malkoç, Ermenistan yetkililerinin uluslararası mahkemede yargılanmalarını umduklarını belirterek, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşta, Ermeni silahlı kuvvetlerinin yaptıkları sivil katliamlarını yerinde görüp tespit ve rapor etmiştik. Bunu Birleşmiş Milletler dahil bütün kuruluşlara gönderdik. Sivilleri katleden Ermenistan yetkilileri, umut ediyoruz ki uluslararası mahkemede yargılansınlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-12-17 11:41:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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