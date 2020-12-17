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Başkan Kurt'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması: "Emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceğiz"

İHA

Başkan Kurt'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması: "Emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceğiz"

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaklaşan toplu iş sözleşmesine de değinerek, Odunpazarı Belediyesi’nin bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceklerini söyledi.
Türkİş’e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler (Belediyeİş) Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Başkan Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleştirilen ziyarette birçok konu konuşuldu.
Yaklaşan toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret konularının ön plana çıktığı ziyarette Özkan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına değindi. Asgari ücretin kırk sene önce başlangıç ücreti olduğunu hatırlatan Özkan, günümüzde asgari ücretin 7 milyon işçinin geçim ücreti olduğunu belirtti. Mevcut asgari ücret rakamıyla insanların geçinme şansının olmadığını kaydeden Özkan, işverenler, hükümet ve TÜİK’in mantıklı ve makul bir asgari ücret önerisini komisyon üyelerinin önüne getirmesi gerektiğini vurguladı.

“Sendikalar ile iş birliğine devam edeceğiz”
Belediyeİş’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, gerek pandemi gerekse yaşanan ekonomik kriz ile işçi maaşlarının iyice eridiğini söyledi. Bu sorunun çözümünde sendikalara büyük iş düştüğünü ifade eden Başkan Kurt, pandemi döneminde toplumun tüm kesimlerinin mağdur olduğunu kaydetti. Başkan Kurt, “Ekonomik kriz herkesi vurdu, ancak en çok da işçiler mağdur oldu. Asgari ücretle kıt kanaat geçinen işçi, bugün bu maaşla geçinemiyor. Yeme içmeye, elektriğe, doğalgaza kısacası her şeye zam yapıldı. Asgari ücret belirlenirken bunlara dikkat edilmeli. Sendikalar, asgari ücretin belirlenmesi için hükümet ile masaya oturduğunda işçileri temsil ettiğini unutmamalı, işçisinin hakkını savunmalı” diye konuştu.
Yaklaşan toplu iş sözleşmesine de değinen Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceklerini söyledi. Belediye İş’e çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sendikalar ile iş birliğinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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