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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EKO-Okullar toplantısı online olarak yapıldı

İHA

EKO-Okullar toplantısı online olarak yapıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu 'Uluslar Arası Çevre Eğitim Programı EkoOkullar 20202021 EğitimÖğretim Yılı' ilk toplantısı, Zoom platformu üzerinden online olarak yapıldı.
Pandemi nedeniyle Zoom platformu üzerinden EkoOkullar İl Koordinatörü Nadir Erdem’in başkanlığında yapılan toplantıya, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Bahri Ağaoğlu ile 30 EkoOkul’dan koordinatör öğretmenler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdem, “EkoOkullar Programı geri dönüşüm, gereksiz tüketimin azaltılması, yeniden kullanım, kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini vurgulamasıyla kurum ve kuruluşlarda uygulanan 'Sıfır Atık' projesine de önemli katkı sağlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi olarak devam eden Covid19 salgını olumsuz etkisini sürdürmektedir. Bu süreçte okullarımızın kapalı olması sebebiyle çevre eğitimlerimize uzaktan eğitim yöntemiyle devam ediyoruz. Su, temizlik, hijyen ve sağlıklı yaşamanın çok önemli olduğu bu günlerde öğrenci ve velilerimize uzaktan eğitim yöntemleriyle ulaşarak hem çevre sorunları hem de su, temizlik, hijyen ve sağlıklı yaşamanın çok önemli olduğu bu günlerde farkındalığı artırıyoruz” dedi.
Erdem ayrıca EkoOkullar Programının yürütülmesinde Tepebaşı Belediyesi’nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği desteğin kendileri açısından çok değerli olduğuna dikkat çekerek, teşekkürlerini iletti.

"Bir çok çevreci projeyi hayata geçirdik"
Ağaoğlu ise, Tepebaşı Belediyesi olarak çevre adına karbon ayak izi, yağmur suyu hasadı, güneş enerjisinden elektrik üretimi, su sporları merkezinin çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bina olması, REMOURBAN Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı. Ağaoğlu, "Şuanda da çevre adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın bir parçası olan EkoOkullar Ulusal Koordinasyonu TÜRÇEV ve İl Koordinatörümüz Nadir hocamızla da yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Belediye olarak çevre konusunda hayata geçirilen projelere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca EkoOkullar Programında paydaşımız olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de desteklerinden ötürü teşekkürlerimi iletmek isterim” ifadelerini kullandı.
Toplantı, talep eden okullara İl Koordinatörü Nadir Erdem ve Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nce uzaktan eğitim yöntemiyle çevre eğitimlerine ve uzun yıllardır yürütülen EkoOkullar Çevre Çocuk Meclisi çalışmalarına devam edilmesinin kararlaştırılmasıyla sona erdi.

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