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Emlakçılar da destek paketinden faydalanmak istiyor Eskişehir Emlak Komisyoncuları Başkanı Gazi Çelik; "Emlakçıların da bu pakete alınmasını, yardımın kapsamının tekrar gözden geçirilmesini ve bizim esnafımıza da destek verilmesini talep ediyoruz"

İHA

Emlakçılar da destek paketinden faydalanmak istiyor Eskişehir Emlak Komisyoncuları Başkanı Gazi Çelik; "Emlakçıların da bu pakete alınmasını, yardımın kapsamının tekrar gözden geçirilmesini ve bizim esnafımıza da destek verilmesini talep ediyoruz"

Koronavirüs vakalarındaki artış ile kapsamı genişletilen kısıtlamaların ardından mağdur olan esnaf için açıklanan yeni destek paketinde yer almayan emlakçılar, paketin gözden geçirilmesini ve emlakçıların da yardımlardan faydalanan sektörler arasında yer almasını istiyor.
Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından esnafa kira desteği ve hibe verileceği açıklanmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri aksayan esnafa maddi destek yapılacak. Üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750, diğer illerde ise 500 lira kira desteği gerçekleşecek. Taksicilerden dolmuşlara, lokantacılardan kuaförlere, terzilerden oto tamircilerine kadar pek çok farklı meslek grubu yardımlardan faydalanacak. 1 milyon 200 binin üzerinde kişiyi içine alan bu yardımlardan istifade edemeyecek olan emlakçılar ise durumdan şikâyetçi.

“Devlet, esnafları ayırmamalı”
Emlakçılar, mağdur olan tüm esnafın yardımlara erişebilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu doğrultuda Eskişehir Emlak Komisyoncuları (EEKO) Başkanı Gazi Çelik, “Biz de bu ülkenin esnafıyız, yıllardan beri vergi veriyoruz” diyerek sürecin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, “Cumhurbaşkanımız esnafa bir paket sundu. Maalesef bizim sektörümüz bu paketin içerisindeki sektörler arasında yer almadı. Ama bizim esnafımız da beklenti içinde. Bütün üyelerimiz bize telefon açarak konu hakkında bilgi almak istiyorlar. Emlakçılar arasında mağdur olanların sayısı bir hayli fazla. Yetkililerimizden; emlakçıların da bu pakete alınmasını, yardımın kapsamının tekrar gözden geçirilmesini ve bizim esnafımıza da destek verilmesini talep ediyoruz. Gelir vergisi mükellefi esnaflarımız arasında bir ayrımcılık yapmadan bütün esnaflara yardım edilmeli. Biz de ofislerimizi kapatıp gitmek zorunda kaldık, bizim esnafımız da mağdur” şeklinde konuştu.

“Telefon yağmuruna tutulduk”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek paketini açıklamasının ardından üyelerin sürekli kendisini aradığını kaydeden Başkan Çelik, ifadelerine şöyle devam etti:
“Üyelerimiz ‘Biz bu imkânlardan yararlanamıyor muyuz? Biz bu devletin esnafı değil miyiz? Biz bu devlete vergi vermiyor muyuz?’ gibi serzenişlerle talepte bulunuyorlar. Ayakta durmaya çalışan esnaflarımızın devletten yardım alamaması çok büyük zorluklara neden oluyor. Yılbaşının gelmesiyle ofislerini kapatmak isteyen çok sayıda mağdur esnafımız var. Esnaflarımız uzun vadeli, altı ay ötelemeli gibi kredi yardımları gibi yardımlar bekliyor. Bunlar yapılırsa bazı esnaflarımız ofislerini kapatmadan en azından ayakta durabileceklerini söylüyorlar. Hiç değilse bunun için imkân sağlanılabilir diye düşünüyorum.”

“Dört aydır iş yapmıyorum, her şey cepten gidiyor”
Öğrenci kenti Eskişehir’de, pandemi şartlarında emlakçılık yaparak ayakta durmanın mümkün olmadığını belirten 80 yaşındaki deneyimli emlakçı Hamza Aydoğan da sıkıntı içerisinde. Tüm esnafların eşit olduğunu ve bir amme hizmeti verdiğini ifade eden Aydoğan, ‘o’ veya ‘bu’ diye ayrım yapmayı doğru bulmadığını söyledi. Emektar emlakçı, “Tüm esnaflar gibi bize de çam sakızı çoban armağanı bir şeyler verilmeliydi. Bence şu anki durum yanlış, herkes mağdur. Ben emekliyim, emekli maaşım olmadan sadece bu iş ile geçinmeye çalışsaydım geçinemezdim. Dört aydır iş yapamıyorum, her şey cepten gidiyor. Ama ilerisi umuttur deyip bekliyoruz, yaşadığımız müddetçe beklemek ve umutla yaşamak hepimizin hakkı. Devlet yetkililerinin, bu süreçte bizi göz ardı etmemesini bekliyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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