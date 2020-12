Melahat Ünügür’den Her Ev Bir Okuldur projesi

Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Gülsüm Tekin rehberliğinde Her Ev Bir Okuldur e twinning projesi dahilinde uzaktan eğitim olarak yöresel yemekler, hediye tasarlama, oyun ve oyuncak tasarlama, atık malzemelerden oyun yapma gibi etkinler düzenliyor.

Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencilerinden Ela Çaliskusu (6H), Ceylin İnal, Elif Özcan, Evren Açıkgöz ve Nazlı Gül Arda (6G) ; Türkçe öğretmeni Gülsüm Tekin rehberliğinde Her Ev Bir Okuldur e twinning projesi dahilinde evde çeşitli etkinliklerle uzaktan eğitime eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Öğretmen Gülsüm Tekin, “Yöresel yemekler, hediye tasarlama, oyun ve oyuncak tasarlama, atık malzemelerden oyun yapma gibi etkinlerle ile farklı şehir ve ülkelerdeki arkadaşları ile projeye can verdikleri için öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.