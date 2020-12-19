(Özel) Sağlık çalışanı Korona stresini motosikletle atıyor Anestezi teknisyeninden akrobatik hareketler Sağlık çalışanı stresini akrobatik hareketlerle atıyor Motosiklet üzerinde Covid stresini yok ediyor

Koronavirüs salgını başladığından beri iş yerinde daha stresli bir çalışma temposuna giren sağlıkçılardan biri olan Kadir Koç, motosikletini çalıştırdığında aklındaki tüm problemleri bir kenara bırakıp rahatlıyor.

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart gününden bu yana sağlık çalışanları oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor. Bazı dönemlerde ailelerinden uzakta kalmak zorunda olan sağlık çalışanlarının iş yükü de eskiye oranla arttı. Stres ve gerginliğin yükseldiği bu dönemlerde ise hobilere yönelmek ve kafa dağıtmak pek çok insana olduğu gibi sağlıkçılara da iyi geliyor. Eskişehir’de anestezi teknisyeni olarak görev yapan Kadir Koç da bu stresi atabilmek için motosikletiyle akrobatik hareketler yapıyor. Motosikletini çalıştırdığı ilk anda duyduğu sesin bile kendisine çok heyecan verdiğini belirten Koç, trafiğe kapalı alanlarda yaptığı hareketlerle deşarj oluyor.



“Tedirginliğimi motosiklete binerek atıyorum”

Eskişehir’de bir hastanede anestezi teknisyenliği yapan 22 yaşındaki Kadir Koç üç yıldır motosiklet kullanıyor. Sağlık çalışanları olarak yaptıkları işin diğer mesleklere kıyasla daha riskli olduğunu aktaran Kadir Koç, motosiklet hobisi sayesinde üzerindeki baskıyı attığı zaman iyi hissettiğini ve iş hayatında hata yapma ihtimalinin azaldığını söyledi. Sağlıkçıların yapacakları hataların insanların hayatlarına mâl olabileceğinin altını çizen Koç, “Bizim mesleğimiz diğer mesleklere nazaran daha riskli bir meslek, asla hata kabul etmiyor. Son bir yıldır var olan Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerindeki stresimiz ve yoğunluğumuz arttı, sürekli nöbetteyiz. Salgından dolayı sağlık çalışanları olarak çok gerginiz, hastalığı ailemize taşımaktan korkuyoruz. Bu tedirginliği motosiklete binerek atıyorum. Sabah kalkıyorum motosiklete biniyorum kafamda bir şey kalmıyor, işten çıktığımda buraya geliyoruz arkadaşlarla, burası trafiğe kapalı bir alan. Buna bindiğimiz zaman bütün sorunları, dertler unutuyoruz. Çalıştırdığımda ilk sesi bile bana heyecan veriyor” şeklinde konuştu.



“Ekipmanlar ve trafik kuralları her şeyden önce gelir”

Bu hareketleri sadece trafiğe kapalı alanlarda yaptığını ve herkesin de bu şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kadir Koç, “Ayrıca ekipman bu işin ilk başında geliyor, yeni başlayacak arkadaşların motosikletten önce ekipmanlarını almaları gerekiyor. En gerekli ekipmanlar kask ve eldiven. Çünkü düştüğümüzde direkt ellerimizi sürtüyoruz. Mont, dirseklik ve dizlik olması lazım. Kask alırken de ucuza kaçılmamalı, her şey kaliteli olmalı ki bir aksilik yaşandığında risk az olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

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