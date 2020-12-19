Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyetlerine devam eden işletmelerde denetim gerçekleştiriyor.
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığının korunmasına ilişkin Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakanlıklarca faaliyetleri belirlenen iş yerlerinin genelgelere uygunluğunu kontrol ediyor. Ekipler, hijyen kurallarına uygunluğu, koronavirüs tedbirlerinin alınması, sosyal mesafe şartları gibi hususları titizlik ile inceleniyor. Şuanda faaliyetlerine devam eden lokantalar, restoranlar, pastane ve benzeri işyerlerinin herhangi bir risk oluşmaması için gerekli bilgilendirme ve denetimler aksatılmadan sürdürülüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.