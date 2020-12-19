Sessizliğe bürünen şehirde güneşin tadını çıkartan olamadı

Geçtiğimiz hafta boyunca havaların soğuk ve bulutlu geçtiği Eskişehir'de bugün sıcaklık nispeten arttı, güneş etkisi artırdı. Ancak ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle güneşin tadını çıkartan olamadı.

Eskişehir kent merkezinde bugün güneş etkisini gösteriyor. Kentte geçtiğimiz hafta hemen hemen her gün bulutlu hava etkili olurken, vatandaşlar da hem soğuk hem de moral bozucu günleri geçirdi. Hafta boyunca semt pazarı, kapalı pazarı, sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar zaman zaman aniden yağan yağmura da maruz kalırken, bugün güneş şehrinde her tarafını aydınlattı, havayı ısıttı. Ancak dünyayı etkisi altına alan Korona virüse (Covid19) karşı alınan tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle etkili güneşin tadını çıkartan olamadı. Normal güneşli günlerde vatandaşlar kentin Köprübaşı, 2 Eylül Caddesi, İsmet İnönü Caddesine gelerek şehrin güzel manzaralarla vakit geçirerek fotoğraf çekerken, bugün güneşle birlikte ortaya çıkan kentin güzelliği boş kaldı.

Diğer yandan güneşle birlikte oluşan güzel havadan, sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşlar faydalanabildi. Dışarıda bulunan vatandaşlar güneşin sıcaklığından istifade etti. Bazılar boş sokakta fotoğraf çektirirken, bazılar ise arkadaşlarla boş sokakta sohbet etti.

Öte yandan Metroloji 3. bölgesinden alınan bilgiye göre; nam oranın yüzde 61 olduğu şehirde bugün sıcaklık en düşük eksi 5, en yüksek ise 8 olarak kayıt edildi. Kısıtlamanın devam edeceği yarın da kentte güneş etkili olacakken, vatandaşlar pazartesi günü yine bulutlu bir havada haftaya başlayacağı belirtildi.

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