Eskişehirspor’un vergi dairesine ve SGK’ya borcu 36 milyon liraya ulaştı Eskişehirspor Başkanı Akgören’den forma açıklaması “Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz, bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey” “Kulübün adına kayıtlı cipler var, hurdalıktan aldık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirspor’un vergi dairesine ve SGK’ya borcu 36 milyon liraya ulaştı Eskişehirspor Başkanı Akgören’den forma açıklaması “Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz, bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey” “Kulübün adına kayıtlı cipler var, hurdalıktan aldık”

İHA

Eskişehirspor’un vergi dairesine ve SGK’ya borcu 36 milyon liraya ulaştı Eskişehirspor Başkanı Akgören’den forma açıklaması “Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz, bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey” “Kulübün adına kayıtlı cipler var, hurdalıktan aldık”

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, “Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz. Bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey. Kulübün adına kayıtlı cipler var hurdalıktan aldık. Eskişehirspor’un şu anda 26 milyon 31 bin 350 lira 45 kuruş vergi dairesi borcu, 10 milyon 853 bin 238 lira 77 kuruş SGK’ya borcu var” dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden buyana kulübün 23 milyon lira borcunu ödediklerini belirten Başkan Akgören, “İnsanların Eskişehirspor ile ilgili gerçek bilgilere birinci ağızdan ulaşmasını hedeflediğimiz için bugünü seçtik. Yönetime geliş şeklimiz bazen unutuluyor. Büyük beklentilere giriliyor. Yönetime geliş şeklimizi tüm camiamız biliyor ve konulara vakıf. Bizler bu göreve Eskişehirspor kulübünü yaşatmak, kulübü kapattırmamak, şehrin namusunu kurtarmak için talip olduk ve yaklaşık 13 aydır bu mücadeleyi veriyoruz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı 13 ay önce 6,1 olan kurun 9’larda olduğu bir dönemde bizler Eskişehirspor bayrağını dik tutmaya çalışıyoruz. 13 aylık süre içerisinde yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte göreve geldiğimiz günden buyana 12 milyon 731 bin lira parayı bu yönetim kurulu nakit olarak bu kulübe ödemiş arkadaşlar. Bunun haricinde biz kulübü yaşatırken, Eskişehirspor kulübüne gelmesi gereken ama icralık olduğu için gelemeyen borçlara ödenen 10 milyon 500 bin lira var. Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz. Bu rakamları net olarak söylüyorum ve bu rakam sezon sonuna kadar tahmini olarak 35 milyon lirayı geçecek. Eskişehirspor Yönetim Kurulu Eskişehirspor’un 35 milyon lira borcunu ödeyecek. Futbolcular hariç kulübün sadece ayakta kalabilmesi için her ay; personel maaşı, mutfak masrafları, doğalgaz, elektrik, bakım onarım, ulaşım, kargo, benzin, özel güvenlik, deplasman masrafları, vergi ve SGK ödemeler, saha bakımları gibi kalemlerde 490 bin liraya ihtiyacı var. Bu bir masraf sarmalı. Bu ayı ödüyorsun bitmiyor ve buna futbolcu ödemeleri, primler hariç onları da katarsak yaklaşık 8 milyon lira masrafımız var. Bunu da üzerine koyarsak yıllık hiç bir şey yapmasan en az masrafı 15 milyon lira arkadaşlar. Bu en çok tasarruf edilmiş halidir. Bu masrafları çıkarmak için gece gündüz mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“Eskişehirspor kulübüne en az 300500 bin lira gelir getirmeyi hedefliyoruz”
Eskişehirspor’a gelir getirmek için ilk adımı attıklarını aktaran Başkan Akgören, “Eskişehirspor’a gelir getirici ilk hamlemiz başladı. Bunu binlerce taraftarımızla paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 3540 sene önce yapılan tesislere girildiğinde sol taraftaki eski A takım binası ve yanındaki spor salonu buranın yapı denetim firmalarına ölçüm kalitesini yaptırdık. Bu binaların o zamanların teknolojisiyle yapılan inşaatlar olduğunu ve can tehlikesi taşıdığını belirttiler. Binamız yıkım iznini aldık ve yıkıma başladık. Orayı yıkarak Eskişehirspor Kulübü’ne ilk gelir getirici adımı atıyoruz. Bu ilk olacak ama son olmayacak. Camia bize sabrederse 23 ay sonra yapacağımız olağan genel kurulunda Eskişehirspor kulübünün en az 300500 bin lira gelir getirmeyi hedefliyoruz. İki tane üstü kapalı halı saha ve sosyal tesis yapıyoruz. İkinci adım olarak yine gelir getirici projemiz Kanlıkavak’ta arkadaşlar. Bu eseri yapanları ayakta alkışlıyoruz ancak kendileri artık orayla ilgilenmiyorlar. Hiçbirisi şu anda görevde değil. Orası gerektiği gibi işletilemiyor. Orası bizim elimizde çok daha farklı işletilecek aylık bu kulübün en az 50 bin lira gelir getirecek şekilde planlandı, programlandı” şeklinde konuştu.

“Eskişehirspor formalarının satışı Fenerium’dan çekildi”
Fenerium’da satışa sunulan Eskişehirspor forması konusuna değinen Başkan Akgören, “Fenerbahçe yöneticileri bütün Anadolu kulüplerinin, köklü Anadolu kulüplerinin formalarını satış kararı almışlar. Bende Eskişehirspor armasını, formasını taraftarımızın İstanbul kulüplerine karşı duruşunu en iyi bilenlerden biri olmama rağmen İstanbul’da Eskişehirspor formasının satılmasını ve armanın oraya yakışacağını düşünerek böyle bir karar aldım. Yönetim kuruluma danışmadan aldığım nadir kararlardan biridir. Tamamen sorumluluk bana aittir. Eskişehirspor taraftarı istemiyorsa şahsi bir inatla forma satışına devam edecek halim yok, elbette geri çekerim. Camiamızı dinledik ve bunu geri çektik” dedi.

“Bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey”
Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Eskişehirspor’da yaşanan forma krizi hakkında konuşan Başkan Akgören, “Rizespor maçında forma değişimi var. Bir bardak su da kopan bir fırtına tamamen yanlış anlaşılma. Göreve geldiğimizde ilk bizden istenen forma oldu. Her hafta forma parası gönderiyoruz. Bu formalar nerede? Başkanım forma kalmadı gördük ki geçmişte birçok dönemde olduğu gibi Eskişehirspor Kulübü’nün her maça götürdüğü iki takım forma maçtan sonra yok oluyor. Her maça iki takım forma gidiyor yani 42 forma ama maç sonu kayboluyor. Bin 428 forma soyunma odasından kayboluyor. Sadece formadan bu kulübün her sezon forma, malzeme maliyeti 500 bin lira civarında. Biz göreve geldiğimizde ilk müdahaleyi devre arası yaptık. Sadece yarım sezonda 250 bin lira tasarruf ettik. Bir buçuk sezonda sadece malzemeden 750 bin lira tasarruf ettik. Ayrıca bunu tebliğ eden tek kulüp biz değiliz. Birçok takım aynı uygulamayı yapıyor. Böylesine dar boğazda herkes tasarruf etmek zorunda biz her yerde tasarruf ediyoruz. Biz Eskişehirspor’un bir lirasına zeval gelmemesi adına kendi malımızdan daha çok sahip çıkıyoruz. Bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey” diye konuştu.

“Kulübün adına kayıtlı cipler var hurdalıktan aldık”
Geçmişte kulüp üzerine alınan araçları hurdalıktan topladıklarını aktaran Akgören, “Bu kulübün adına kayıtlı cipler var, hurdalıktan pikaplar aldık. Şu anda kulüp hizmetinde kullanılıyor. Hurdalıkta cip bulduk bunu tamir edelim astarı yüzünü geçiyor toparlayamıyoruz. İki tane pikap ve bir otobüsü kurtardık ve şu anda Eskişehirsporumuza hizmet ediyor. Biz Eskişehirspor’un malına sahip çıkarak hata mı ediyoruz. Bize Allah sizden razı olsun diyeceğine kadar yerin dibine gömdünüz” ifadelerine yer verdi.

“Eskişehirspor’un şu anda 26 milyon 31 bin 350 lira 45 kuruş Vergi Dairesi borcu, 10 milyon 853 bin 238 lira 77 kuruş SGK’ya borcu var”
Son olarak SiyahKırmızılı kulübün vergi ve SGK borçları hakkında konuşan Başkan Mustafa Akgören, şunları söyledi;
“Eskişehirspor’un şu anda 26 milyon 31 bin 350 lira 45 kuruş Vergi Dairesi borcu, 10 milyon 853 bin 238 lira 77 kuruş SGK’ya borcu var. Şimdi devletimizin ülkemize tanıdığı bir yapılandırma şansı var bu müthiş bir yapılandırma. Bakın 26 milyonluk vergi borcu peşin ödenirse 8 milyon 839 bin 461 lira 66 kuruş yani 17 milyon indirim var arkadaşlar. Bunu tüm eski başkanlara, yöneticilere çağrımdır gelin bir masaya oturalım benim önderliğimde bu cenazeyi kaldırılalım. Tek tek kendilerine ulaşacağım. Yapılandırmaya başvurduk. Eğer vergi dairesindeki bu borcu 2 taksitte ödersek 9 milyon 868 bin 143 lira 7 kuruşa kadar indiriyoruz. Eğer bunu 36 taksitte ödersek 14 milyon 700 bin 981 lira 60 kuruş olarak ödenebilir ama 36 ay sürdürülebilir bir model değil. Bizim bu işi bir kere de halletmemiz lazım. SGK borcunu peşin ödersek 8 milyon 664 bin 45 lira 21 kuruşa düşüyor. Toplamda yaklaşık 20 milyon lira tasarruf olur. Bunu önemle camiaya arz ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Aydın, "Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün" isimli eseri kitap severler için anlattı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aydın, "Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün" ...
Sessizliğe bürünen şehirde güneşin tadını çıkartan olamadı
YEREL HABERLER Sessizliğe bürünen şehirde güneşin tadını çıkartan ...
Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
HES kodu kartına tanımlı olmayan yolcu otobüsün ilerlemesine engel oldu Otobüsten indirilmesine sinirlenince aracın önüne geçti, ancak polis gelince yoldan çekildi
YEREL HABERLER HES kodu kartına tanımlı olmayan yolcu otobüsün ...
(Özel) Sağlık çalışanı Korona stresini motosikletle atıyor Anestezi teknisyeninden akrobatik hareketler Sağlık çalışanı stresini akrobatik hareketlerle atıyor Motosiklet üzerinde Covid stresini yok ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Sağlık çalışanı Korona stresini motosikletle ...
Şehir tabelalarından nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
YEREL HABERLER Şehir tabelalarından nüfus ve rakım gitti, adları ...
Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile ...
Eskişehirli 'Sosyal Mesafe' grubu ses yarışmasında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Eskişehirli 'Sosyal Mesafe' grubu ses yarışmasında ...
Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu
Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarparak durabildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca ...
Eskişehir´de kumar operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar operasyonu: 14 gözaltı
Kumar operasyonunda 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda 14 gözaltı
Trafikte bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlıyordu
YEREL HABERLER Trafikte bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlıyordu
Eskişehir’de hamsi 15 liraya düştü
YEREL HABERLER Eskişehir’de hamsi 15 liraya düştü
Trafodan kablo çalmaya çalışırken elektrik akımına kapıldılar, 1 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Trafodan kablo çalmaya çalışırken elektrik akımına ...
Eskişehir´de minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı
Uluslararası Göçmenler Günü’nde de Türkiye onların yanında oldu
YEREL HABERLER Uluslararası Göçmenler Günü’nde de Türkiye onların ...
FETÖ davalarında 2 sanığa hapis cezası verildi
YEREL HABERLER FETÖ davalarında 2 sanığa hapis cezası verildi
Şüpheli araçta 27 yasa dışı göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Şüpheli araçta 27 yasa dışı göçmen yakalandı
'Vampir Sibel' davasında erteleme kararı
YEREL HABERLER 'Vampir Sibel' davasında erteleme kararı
Günyüzü Kaymakamlığı, komşu ilçe Çeltik'te artan vakalar için vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Günyüzü Kaymakamlığı, komşu ilçe Çeltik'te artan ...
Melahat Ünügür’den Her Ev Bir Okuldur projesi
YEREL HABERLER Melahat Ünügür’den Her Ev Bir Okuldur projesi
(Özel) Sokağa çıkma yasağında paketçinin siparişini çaldılar Teslimat adresine ulaşınca götürdüğü yemeğin çalındığını fark etti Kurye Mekan Astanov: “Sokağa çıkma yasağı olduğu halde birilerinin hırsızlık yapması gerçekten sıra dışı bir olay”
YEREL HABERLER (Özel) Sokağa çıkma yasağında paketçinin siparişini ...
ESMİAD’tan bölgesel kısıtlama önerisi
YEREL HABERLER ESMİAD’tan bölgesel kısıtlama önerisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X