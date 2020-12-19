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Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu Vatandaşların balıklara olan ilgisini kısaltama günü de azalmadı

İHA

Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu Vatandaşların balıklara olan ilgisini kısaltama günü de azalmadı

Ülke genelinde dün akşam itibaren başlanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Eskişehirli vatandaşlar balıkçılarda uzun kuyruk oluşturdu.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının ardından işletmelerini açan esnafın arasında balıkçılar da yer alıyor. Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk günlerde çoğu esnaf işletmelerini açmazken, haftalar gittikçe açanların sayısı artıyor. Bu esnafın arasında yer alarak balıkçıların saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde açık olmasıyla Eskişehir’deki vatandaşlar evlerine yakın olan balıkçıya giderek tezgâhlar önünde kuyruk oluşturdu. Satın aldıkları balıklarının temizlenmesi için beklenen vatandaşlarla oluşan kuyruk, biran için da olsa kısıtlamayı unutturdu.
Satışlar normal süreçteki gibi olmayacağı kabul ederek tezgâhlarını açan balıkçılar da kısıtlamada olan satıştan oldukça memnunlar. Konuyla ilgili konuşan balıkçı Muharrem Şahin, “İnsanların çoğu sokakta şuan. Bu sırada satışlarımız oluyor tabi. Sabahtan bayağı insanlar geldi. Yani diğer günlere bakarak çeyreğe geliyor, ama yine de insanların kalabalığı var. Geçen hafta açtık. Geçen haftada aynen böyleydi. Geçen haftaya göre bu hafta biraz daha yoğunluk var. Sabahtan 3040 kişi geldi. Bu sayı gittikçe artıyor. Önümüzdeki hafta açacağız komple” diye konuştu.
Öte yandan balıkçılar, tezgâhlarında yaptığı satışların yanı sıra paket servisine de devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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