Camiden ayakkabı çalan hırsız yakalandı

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Eskişehir’de bir camiden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir camide ayakkabılarının olmadığını gören R.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrasında şüphelinin İ.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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