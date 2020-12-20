Özel sektör-kamu işbirliği güçleniyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yönetimi, Eskişehir’de hizmet veren kurum ve kuruluşlarla istişare toplantılarında bir araya geldi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerin gündeminde kurumlar arası iletişim, şehir sanayisine güç katacak proje ve destekler yer aldı. Bu kapsamda SGK, İŞKUR ve KOSGEB’i ziyaret eden ESO yönetimi, odanın çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve pandemi dönemindeki gelişmeler değerlendirildi. Görüşmelerde yeni istihdam teşvikleri, kısa çalışma ödeneği, sanayiye yönelik devlet destekleri ve belgelendirme faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. İl müdürleri ise kurumların çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretler hakkında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Devlet kurumlarımızla diyaloglarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu zor günleri özel sektörkamu iş birliği ile atlatmak için neler yapabiliriz sürekli istişare ediyoruz. Bu nedenle Eskişehir ve Eskişehir sanayisi için faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birebir görüşmeler yaparak şehrimize güç katacak proje ve destekleri değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki her kurum şehrimiz için iyi işler ortaya koymak için canla başla çalışıyor ve daha fazlasına da hazır. Birlik olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde kurumlarımıza, il müdürleri ve personellerine teşekkür ediyorum” dedi.

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