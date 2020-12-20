'Tetik'le aramada uyuşturucu ve tabanca bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Tetik'le aramada uyuşturucu ve tabanca bulundu

DHA

'Tetik'le aramada uyuşturucu ve tabanca bulundu


ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde narkotik köpeği 'Tetik' ile yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y.´nin Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi´nce `suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak´ suçundan arandığı tespit edildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimdağ Mahallesi´ndeki M.Y.´nin evinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle yapılan baskında M.Y. ve evdeki E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Evde narkotik arama köpeği Tetik ile birlikte yapılan aramalarda 200 gram bonzai, 0,5 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 6 adet mermi, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, ruhsatsız otomatik av tüfeği, ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 35 adet dolu av tüfeği fişeği, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüphelilerden M.Y.´nin Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi´nce `suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak´ suçundan arandığı tespit edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-20 17:10:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu partisine jandarma baskını
YEREL HABERLER Uyuşturucu partisine jandarma baskını
Şehir girişlerinde kontroller devam ediyor
YEREL HABERLER Şehir girişlerinde kontroller devam ediyor
Güneşli günde parklar onlara kaldı
YEREL HABERLER Güneşli günde parklar onlara kaldı
Özel sektör-kamu işbirliği güçleniyor
YEREL HABERLER Özel sektör-kamu işbirliği güçleniyor
MEGEM, meslek ve iş sahibi yapmaya devam ediyor MEGEM’den istihdama büyük katkı
YEREL HABERLER MEGEM, meslek ve iş sahibi yapmaya devam ...
Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar
“Odunpazarı'nı örnek alıyoruz”
YEREL HABERLER “Odunpazarı'nı örnek alıyoruz”
Tepebaşı'nda tarih konuşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda tarih konuşmaları devam ediyor
ESO Vize Merkezi vizede kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER ESO Vize Merkezi vizede kolaylık sağlıyor
Sessiz sokaklarda uyku keyfi
YEREL HABERLER Sessiz sokaklarda uyku keyfi
Camiden ayakkabı çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Camiden ayakkabı çalan hırsız yakalandı
Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Eskişehirspor - Menemenspor maçının ardından
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Menemenspor maçının ardından
Fahrettin Sayhan: “Her şeye rağmen iyi mücadele ettik”
YEREL HABERLER Fahrettin Sayhan: “Her şeye rağmen iyi mücadele ...
Dilaver Mutlu: "Son saniye golüyle bir puan aldık" Menemenspor, Eskişehir’den 1 puan ile ayrıldı
YEREL HABERLER Dilaver Mutlu: "Son saniye golüyle bir puan ...
Eskişehirspor - Menemenspor: 2-2
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Menemenspor: 2-2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Menemenspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Menemenspor: 2
Eskişehirspor - Menemenspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Menemenspor (FOTOĞRAFLAR)
Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi Genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu belirtiliyor
YEREL HABERLER Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı ...
Eskişehirspor Başkanı Akgören: 13 ayda 23 milyon borç ödedik
YEREL HABERLER Eskişehirspor Başkanı Akgören: 13 ayda 23 milyon borç ...
Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk oluştu Vatandaşların balıklara olan ilgisini kısaltama günü de azalmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ilk gününde balık tezgâhlarında kuyruk ...
Eskişehirspor’un vergi dairesine ve SGK’ya borcu 36 milyon liraya ulaştı Eskişehirspor Başkanı Akgören’den forma açıklaması “Biz 13 ayda kulübün 23 milyon borcunu ödemişiz, bir forma dahi veremiyormuşuz yok öyle bir şey” “Kulübün adına kayıtlı cipler var, hurdalıktan aldık”
YEREL HABERLER Eskişehirspor’un vergi dairesine ve SGK’ya borcu 36 ...
Doç. Dr. Aydın, "Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün" isimli eseri kitap severler için anlattı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aydın, "Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün" ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X