Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Eskişehir'de Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 vatandaşa para cezasından kaçamadı.

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir mücadele verildiği Korona virüs ile mücadelede İçişleri Bakanlığınca alınan karar sonrasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezalardan kaçamadı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 1421 Aralık tarihleri arasında 194 vatandaşın yasağa uymadığı tespit edildi. Denetimlerde, 194 kişiye toplamda 601 bin 686 lira ceza kesildi.

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