Kısıtlamada sokak hayvanları aç kalmadı

Korona virüs salgını yüzünden hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması döneminde birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Eskişehir merkez ve çevre ilçelerindeki sokaklarda bulunan hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanan onların yardımına yetkililer koşuyor. Söz konusu geçtiğimiz cumartesi ve Pazar günü devam eden kısıtlamada yerel belediyeler, ilçelerde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Gurubu kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar, kısıtlama sürecinde hayvanlara yiyecekler dağıttı. Seyitgazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gurubu ise ilçede tespit edilen noktalara yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirildi. Sokak hayvanlarını aç bırakmamak için İnönü Belediyesince “Bizim için her can değerli, her can kıymetli” sloganıyla yaptığı çalışmalarda, sokağa çıkma yasağı sürecinde ilçede sokakta yaşayan can dostlar aç kalmasın diye mama dağıtımına devam ettiler.

Bu arada yetkililer, önümüzdeki haftalarda da devam edecek kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak adına gerekli yiyeceklerinin dağıtılacağı belirtti.

