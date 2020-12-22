Eskişehir Kızılelma Turan Derneği ve Türk Diyanet VakıfSen Eskişehir Şubesi tarafından ‘Sarıkamış Şehitleri’ için hatim duası yapıldı.

22 Aralık 1914’ te başlayıp 7 Ocak 1915’ te geri çekilmeyle sonuçlanan ‘Sarıkamış Harekatı’nın 106’ncı yıldönümü için düzenlenen etkinliğe dernek ve vakıf yönetici ve üyeleri katıldı. skişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’20 gün önce başlattığımız ve bugün itibari ile 65 Kur’anı Kerim hatim duası ve 90 bin tevhid hatmine ulaşan hatimlerimizi, ‘Sarıkamış Şehitleri’ ve tüm şehitlerimiz için yaptık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’’ dedi.

Türk Diyanet VakıfSen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Poyraz da, ‘’Hadisi Şerifte; ‘Bir hayra vesile olan hayrı yapan gibidir’ dendiği üzere böyle önemli günlerde, bu tür programlarda hep beraber olmak isteriz’’ dedi.

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