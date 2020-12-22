İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sokak hayvanlarını unutmadı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta sonu kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına unutmayarak yiyecek ve su bıraktı.

Covid19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler ve soğuk havaların da etkisini göstermesiyle sokak hayvanları yiyecek ve su bulmakta zorlanırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri onlara umut oldu. Eskişehir Valiliği’nin sokak hayvanlarıyla ilgili aldığı karar doğrultusunda başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

Bu kapsamda 1920 Aralık 2020 tarihlerinde 14 ilçede Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ve hayvan severler belirlenen bölgelerde belirlenen noktalara sokak hayvanlarına valilik tarafından temin edilen mamaların dağıtımını yaptı.

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