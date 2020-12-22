Türk yükseköğretim tarihinin en geniş katılımlı online sınavları tamamlandı 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumu gerçekleştirildi

Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi tehdidine karşı birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda birey ve toplum sağlığını korumak adına hızla aksiyon alan Anadolu Üniversitesi, 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin girdiği, rekor katılım ve oturum sayısıyla düzenlenen Açıköğretim Güz Dönemi ara sınavlarını başarılı bir şekilde tamamladı.

20202021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavları için geçtiğimiz Bahar ve Yaz dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde de çevrim içi sınav uygulaması gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından 2020 yılı içinde geliştirilen ve daha önce üç kez kullanılan çevrim içi sınav sistemi, pandemi nedeniyle bu sınav döneminde de toplum sağlığı açısından tercih edildi.



Tüm hazırlıklar büyük bir özveriyle yapıldı

Pandemi döneminde de öğrencilerinin eğitim süreçlerinin aksamaması adına özveriyle çalışan Anadolu Üniversitesi, çevrim içi sınav

altyapısının geliştirilmesi ile birlikte, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıdaki sınav oturumunu gerçekleştirerek bir ilke daha imza attı.



Sınavlar iki haftalık oturumlara bölündü

Öğrencilerin sınavlara daha verimli olarak hazırlanabilmeleri için sınavlar iki haftalık oturumlara bölündü ve öğrenciler 121314 Aralık tarihlerinde 1. yarıyıl ve 5. yarıyılda okutulan fark derslerinden sınava girdi. Öğrenciler, 192021 Aralık tarihlerinde ise 3,5 ve 7. yarıyıl derslerinden sınavlara katıldı.



İlk kez edevlet üzerinden giriş olanağı sunuldu

Birçok ilke imza atılan sınav süresince öğrenciler sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci hesapları ile ulaşılabilirken, öğrencilere bu sınavda ilk kez edevlet üzerinden giriş olanağı da sunuldu.



Güvenli ve adaletli sınav

Sınavların daha güvenli ve adaletli bir şekilde uygulanabilmesi adına Anadolu Üniversitesi birçok tedbir alarak sınav süresince bu tedbirleri uygulamaya koydu. Sınavda kişiye özel soru setleri, karekod uygulaması ve tam ekran zorunluluğu gibi dijital güvenlik önemleri alındı. Bu kapsamda “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi” gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları geçersiz sayıldı.



Anadolu Üniversitesi pandemi döneminde de ciddi bir başarıya imza attı

Altı gün süren sınavlar, 1 milyon 132 bin 619 öğrencinin erişimine açıldı ve öğrencilerin yüzde 97’si gibi büyük bir çoğunluğu sorumlu oldukları derslere ait sınavlarına katılım gösterdi. Daha önce yapılan sınav ve öğrenci sayıları göz önüne alındığında, Anadolu Üniversitesi kendi rekorunu kırarak bu alanda Dünya çapında ciddi bir başarıya imza atmış oldu.

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