Hobi bahçeleri tarım arazilerini yok ediyor Şehir merkezinden kaçmak isteyenler tarım arazilerini dolduruyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Biz ülke olarak arazi bütünleştirilmesini beklerken adeta daha çok parçalanmaktadır" “Tarım arazilerinin sağlıklı bir şekilde üretim faaliyetlerini sürdürmesi için hobi bahçelerine çözüm bulunmalı"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, hobi bahçelerinin tarımsal arazileri yok ettiğini belirterek, “Satın alınan 300500 metrekare alanlarda tarım yapmak mümkün değil” dedi.

Türkiye’nin önemli tarım arazilerine sahip olan Eskişehir, hobi bahçeleri tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle pandemi döneminde şehir merkezlerinden ve kalabalık apartmanlardan kaçmak isteyen vatandaşlar, hobi bahçeleri adı altında tarım bölgelerinden arsa satın alıyor. 300 ile 500 metrekare parseller olarak satılan bu bahçeler, birleştiği zaman çok ciddi dönümlere ulaşıyor. Kurulan hobi bahçelerinin tarım arazileri yok ettiğini ifade eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yolların daralması nedeniyle biçer ve traktör gibi araçların üretim arazilerine ulaşmasının zorlaştığını vurguladı.



“Tarımda işlem görmeyen tarlalara göz diktiler”

Hobi bahçelerindeki sorunun ülke genelinde yayıldığını söyleyen Süleyman Buluşan, bahçe çevresine örülen tellerin, tarlaya gitmek zorunda olan araçlara sorun çıkardığını belirtti. Tarım arazilerinin sağlıklı bir şekilde üretim faaliyetlerini sürdürmesi için hobi bahçelerine çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Başkan Buluşan, “Pandemi döneminden dolayı artış olan ‘Hobi Bahçeleri’ ülkemizin birçok yerini sarmış durumda. Tepebaşı ilçemizde de adeta tarım arazilerimiz yok olmak üzere. Bunun başlıca sebebi 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmak için kullandığı bir durum diyelim. Çünkü yapmış oldukları 300500 metrekare alanlarda tarım yapmak mümkün değil. Sadece kendi ürettiklerini hobi denilen sistemde yetiştirebilirler. Ama son günlerde özellikle ikinci dönem yaşamamızdan dolayı adeta tarımda işlem görmeyen tarlalara göz diktiler. Bu alanları birkaç kişi satın alıp, tel örgü çekerek hobi bahçesine çeviriyorlar. Böylelikle de üretim alanından çıkmış oluyor. Bu bahçelere elektrik götürmek için yol kenarlarına elektrik direği diktiriyorlar. Yollara karşılıklı olarak tel örgü çektiriyorlar. Tarla yollarının tel örgülerle daralması sonucunda biçerlerin hatta traktörlerin bile işlem yapamayacağı yerlerin ortaya çıktığı biliniyor. Hobi bahçelerine bir an önce çözüm bulunmalıdır” şeklinde konuştu.



“Üreticimiz de işe yaramıyor düşüncesiyle satıyor”

Şehir merkezlerinden kaçmak isteyenler tarafından tarım arazilerinin yok edildiğini belirten Başkan Süleyman Buluşan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Biz ülke olarak arazi bütünleştirilmesini beklerken adeta daha çok parçalanmaktadır. Hobi bahçesi adı altında şehirdeki betonarme evlerinden kaçmaya çalışıyorlar. Tarlada yapmış oldukları ev, çocukları için oyun alanı kurduğu bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle yol kenarında bulunan arazileri tercih ediyorlar. Bizim üreticimiz de işe yaramıyor düşüncesiyle satıyor. Üretici de tarlayı satın alan da tarımı düşünmüyor. Tamamen kendi hobilerini düşünüyorlar. Mesela tatillerde orada nasıl vakit geçirebiliriz gibi düşünceler var. Tarımın yok olmasına neden olan bir durumla karşı karşıyayız.”

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