Sanayinin gelişmesine yönelik istişareler yapıldı ESO Başkanı Kesikaş, "Birlikte daha çok çalışacağız"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öneticileri, şehir sanayisinin gelişimini destekleyecek projelerin değerlendirildiği ve kurumlar arası işbirliğini artmasına yönelik işbirliklerinin istişare edildiği ziyaretlerine bir yenisini ekledi.

Bu kapsamda ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven ve Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ile bir araya geldi. Eskişehir ve sanayisinin ihtiyaçlarının değerlendirildiği, bunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında fikir alışverişlerinin de yapıldığı görüşmelerin gündemini; sanayi tesislerine yönelik denetimler, belgelendirme faaliyetleri ve Sıfır Atık projesi oluşturdu.

Ziyaretler hakkında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Oda olarak tüm Eskişehir’de hizmet veren kurumlarımız ile bir araya gelmeye önem veriyoruz. Kurumlarımız şehrine değer katacak her projede, iş birliğinde üzerine düşeni yapmaya hazır. İstiyoruz ki, bu birlikteliği pekiştirelim ve şehrimiz, sanayimiz için her birlikte daha çok çalışalım, daha güçlü olalım. Bu kapsamda bizlerle bir araya gelen ve katma değer sağlayacak projelerde yer alacak tüm kurumlarımıza, il müdürleri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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