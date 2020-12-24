Gecikmiş borçların yapılandırmasında son tarih 31 Aralık

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların vadesi geçmiş belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırılması tarihinin 31 Aralık tarihinde biteceğini hatırlatarak uygulama ile ilgili bilileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” kapsamında mükellefler, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait emlak, çevre ve temizlik, ilan, reklam vergisi, harçlar (imar, ruhsat vs.), idari para cezaları gibi borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 ve 18 taksitle yapılandırabilecek. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma başvurularını www.odunpazari.bel.tr adresinde bulunan 'ebelediye' sekmesine tıklayarak ya da edevlet' uygulaması üzerinden yapabilir. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları peşin ya da 691218 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Odunpazarı Belediyesi’nin internet sayfasından (www.odunpazari.bel.tr) ve edevlet’ten yapılan işlemlerde taksitlendirme olanağı bulunuyor. Borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşlar, ödemelerini online yapabilir. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, www.odunpazari.bel.tr adresinde bulunan 'kurumsal' sekmesinde yer alan ‘Yapılandırma Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak, formun okunaklı bir fotoğrafını taksitlendirme@odunpazari.bel.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Formun onaylanmasının ardından, belediye borçlu ile iletişime geçecek. Eğer iletişime geçilmez ise; vatandaşlar, 0 (222) 213 30 30 telefon numarasından dahili: 1013, 1014, 1029 ya da1415’i tuşlayarak yapılandırma işleminin sonucu öğrenilebilecek. Odunpazarı Belediyesi’ne yapılacak peşin ödemelerde ise gecikme faizinin yüzde 90'ı silinecek." denildi.

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