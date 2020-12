Korona virüs süreci ambalaj ürünlerindeki çeşitliliği arttırdı Korona virüs dolayısı ile gıda sektörü ambalaj ürünlere daha çok yöneldi Gel-al satış yöntemi ambalaj ürünlerinin satışını da arttırdı

Dünyada etkisini arttıran korona virüs (Covit19) pandemisi gıda sektörünün paket servis ve gelal servise dönüşmesiyle, her sektörün talep ettiği ambalaj ürünündeki farklılık toptancıları alternatiflere yöneltirken, ürün satışlarından ise gözle görülür artış yaşanmaya başladı.

Pandemi tedbirleri dolayısıyla gıda sektöründe hizmet veren iş yerleri paket servis ve gelal servis üzerine çalışmaya devam ediyor. Paket servis ve gelal servis şeklinde çalışan işyerlerinin çoğalması, kullanılan ambalaj ürünleri ve kullan at ürünler için alternatif ihtiyaçları oluşturdu. Her sektörün farklı şekillerde ambalaj ürünü aramasından dolayı çeşitliliği arttırmak zorunda kalan ambalaj toptancıları sürekli farklı ürünler getirerek stoklarını güncellemek zorunda kalıyor.

Eskişehir’de 20 yıldan bu yana ambalaj toptancısı olarak çalışan Cihad Uslu, gıda sektöründeki hizmetin değişmesi sonucu kendilerine farklı taleplerle gelen işletmecilere, istedikleri ürünü temin etmek için farklı ürünler getirdiklerini belirtti. Uslu, “Bu pandemi sürecinde ambalaj sektörü genişlemeye ve çeşitlenmeye başladı. Çeşit olarak artış mevcut. Satışlar da artık yok fakat çeşitli satışlar çoğaldı. Yani bir üründen 10 bin adet satıyorsak şu anda on üründen 10 bin adet satıyoruz. Farklı talepler doğdu ve bizde yeni arayışlar içerisine girdik. Açık konuşmamız gerekirse işlerimizde maddi olarak bir artış olmadı ama uğraş olarak artış tabii ki oldu” dedi.



“Ambalaj ürünlerinin kullanımı arttı”

İşletmelerde ambalaj ürünlerine yönelimin olduğunu dile getiren Cihad Uslu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hiç paket servisi yapmayan işletmeler mecburen böyle bir yönelime girdi. Çünkü işletme içerisinde müşterisine hizmet veremiyor. Ya kapatacak ya da paket servis yapacak. Bu şekilde olan işletmelerin paket servisine geçişi piyasadaki dengeleri değiştirdi. Paket servisi yapmayan işyerleri çoğalınca günde 200 paket servisi yapan işletme 100 paket servisi yapmaya başladı. Bizim sektörümüzde gene bir değişiklik olmadı. Tek işletmeye 500 ürün satacağımıza 5 işletmeye 100’er ürün satmış oluyoruz. Sadece çeşitlilik çoğaldı.”





“Farklı sektörlere malzeme tedarik etmeye başladık.”

Gıda üzerine farklı işletmelerden talepler aldıklarını ifade eden Uslu, işletmecilerin bir arayış içerisinde olduğunu ifade ederek, “Hepsinin istekleri birbirinden farklı. Kafeler için bardak, kahvaltı salonları için küçük gözlü tabldot tabaklar, fastfood işletmeleri için farklı boylarda ve farklı bölmeli tabldot tabaklar gibi çeşitli talepler yoğunlaştı. Fakat gün geçtikçe bu arayıştan vazgeçiyorlar. İşlerindeki düşüş, ambalaj maliyeti artışı, yakıt maliyeti artışı gibi etkenler bir süre sonra paket servisten vazgeçmelerine neden oluyor” diye konuştu.



“Düğünlerde yemek ikramının yasaklanması 5 gözlü tabldot satışını düşürdü.

Yaz mevsiminde düğünlerde yemek ikramının yasaklanmasının kendilerine olan etkilerini anlatan Cihad Uslu, şunları söyledi:

“Bu bölgede en çok 5 gözlü tabldot tabaklar kullanılıyor. Eskiden yaz dönemlerinde bu tabaklarında satışımız haftalık olarak yaklaşık bin 300 koli oluyordu. Biz bu yaz aynı ürünü iki ayda anca sattık. Özetle 1 haftada satacağımız miktardaki ürünü 8 haftada satmış olduk. Tabi düğün odaklı bir ürün olduğu için böyle bir durumla karşılaşıldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.