Şehrin göbeğindeki metruk bina tehlike saçıyor

Eskişehir’de kent merkezinde bulunan metruk evin içerisinde biriken çöpler ve pislik çirkin görüntüler oluştururken, mahalleliyi de tedirgin ediyor.

Eskişehir’in en merkezi bölgelerinden biri olan Bahçelievler mahallesi Gelincikçiçeği sokakta bulunan terkedilmiş vaziyetteki evin içerisinde yığınlarla çöpler birikti. Evin içerisindeki pislik ise mahallelinin sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Duvarları kırık ve çatısının bazı bölümleri açıkta olan binanın içerisinde alkollü içecek şişeleri de bulunuyor. Pencere kısımlarını kapatmak için battaniye asılan binada geceleri evsizlerin, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının kaldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise tehlike saçan metruk binanın yıkılmasını istiyor.

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