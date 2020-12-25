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Eskişehir’de fuhuş operasyonu, yakalanan 4 kişiden 1’i tutuklandı

İHA

Eskişehir’de fuhuş operasyonu, yakalanan 4 kişiden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yapıldığı gerekçesiyle kentteki belirli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 4 kişi operasyon neticesinde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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