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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EsEs’e Bursapor deplasmanı öncesi korona virüs şoku

İHA

EsEs’e Bursapor deplasmanı öncesi korona virüs şoku

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Bursaspor maçı öncesi yapılan Covid19 testinde 2 futbolcu pozitif çıktı.
Eskişehirspor TFF 1’inci Lig’in 16’ncı haftasında sahaya çıkacağı Bursaspor deplasmanı öncesinde korona virüs şoku yaşadı. Siyah kırmızılı ekipte Bursaspor maçı öncesi yapılan Covid19 testinde 2 futbolcunun testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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