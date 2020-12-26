Eskişehirspor’da Bursaspor deplasmanı öncesi son antrenman

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor Bursaspor deplasmanı öncesinde yaptığı son antrenmanda pas ve şut çalıştı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nden gerçekleştirilen antrenman sabah saatlerinde Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde gerçekleşti. Isınmayla başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi. Siyah kırmızılı takımın Pazartesi gün oynayacağı Bursaspor deplasmanı için yarın saat 14.30’da yola çıkacağı öğrenildi.

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