Genç muhtar mahallelisini yalnız bırakmıyor

Eskişehir’de muhtarlık yaptığı mahallede yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan Osman Çalış, sokağa çıkma kısıtlamasında da kapı kapı dolaşarak erzak dağıtmaya devam ediyor.

Erenköy Mahallesi'nin 31 yaşındaki muhtarı Osman Çalış, pandemi tedbirleri dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağında mahallelisinin yüzünü güldürüyor. Yaşlı ve yardıma muhtaç mahalle halkının ihtiyaçlarını öğrenerek onlara destek sağlayan genç muhtar, mahallesindeki durumu iyi vatandaşların ve yurt dışındaki yardımseverlerin destekleriyle alınan temel gıda ürünlerini mahalle halkına dağıtıyor. Mahallede birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Erenköy Mahallesi Muhtarı Osman Çalış, yardımseverlerinin çoğunun da mahalle içinden çıktığını belirtti. Çalış, mahalleden yurt dışına çıkan vatandaşların hala yardım için kendilerine para gönderdiklerini ifade ederek, "Mahallede yaşamış yurt dışına ya da farklı illere gitmiş vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız burada bulunan yardıma muhtaç ailelerimize yardım etmeye devam ediyor. Özellikle pandemi nedeniyle evinden çıkamayan var, çalışmayan var. Bu vatandaşlara bu yardımları götürmek bizim için de büyük önem taşıyor" dedi.

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