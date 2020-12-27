Odunpazarı Belediyesi hayvan dostu çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ekipler, sokakta yaşayan hayvanların sağlığını korumak için Ihlamurkent ve Asri Mezarlık girişinde yaşayan yavru köpeklere aşılama çalışması öncesinde iç ve dış parazit uygulaması yaptı. Ekiplere çalışmalar sırasında hayvanseverler de destek verdi. Parazite karşı yapılan çalışmalarla hem sokakta yaşayan hayvanların hem de hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklar nedeniyle insanların sağlığı da korunmuş oldu.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kendi takibini yaptığı gibi hayvanseverlerden gelen talepleri de değerlendiriyor. Ekipler, aynı zamanda hasta hayvanlara da müdahale ediyor.

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