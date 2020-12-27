Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

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Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen S.Ş., E.A. ile B.F.'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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