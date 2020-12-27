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Kazada hasar gören otomobillin parçalarını başka araçlardan çalarak tamamlamışlar

DHA

Kazada hasar gören otomobillin parçalarını başka araçlardan çalarak tamamlamışlar


ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR´de kaza yaptıkları otomobillerine, 4 farklı araçtan çaldıkları aralarında aracın arka kapısı ve farların da bulunduğu parçaları taktıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda araçlardan çaldıkları paspas, kapı, far ve oto teyplerin yanı sıra ses sistemleri ele geçirildi.
Eskişehir´de oturan Emrah D., Alper A., ve Yakup K. ortak kullandıkları otomobille 15 Aralık´ta maddi hasarlı kaza yaptı. Kazada aracın far, arka kapı, oto teyp ve ses sistemleri hasar gördü. Şüpheliler araçlarını tamir ettirmek yerine Yenidoğan, Şarhöyük, Şirintepe ve Emek Mahallesi´ndeki aynı model ve markada olan park halindeki araçlardan çeşitli malzemeler çaldı. Araç sahiplerinin başvurusu üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin Emrah D., Alper A., ve Yakup K. olduğunu tespit etti. Bir süre takibe alınan şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan incelemede çaldıkları malzemeleri kendi araçlarına monte ettikleri ortaya çıktı. Evlerdeki aramalarda ise araç parçalarının yanı sıra ses sistemi, far ve oto teyp, paspas ile diğer parçalar ele geçirildi.
Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150´şer lira idari para cezası kesildi. Şüphelilerin otomobilindeki çalıntı parçalar ise araçtan sökülerek sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-27 14:11:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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