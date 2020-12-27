Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çekicinin üzerinde bulunan araçlarla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda dün kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli çekiciye arızalı süsü verdikleri otomobil ve motosiklet yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal ederek şehre uyuşturucu sokmayı planladı. Polis ekiplerince takibe alınan çekici, düzenlenen operasyonla durduruldu. İçindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.