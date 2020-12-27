Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çekicinin üzerinde bulunan araçlarla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda dün kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli çekiciye arızalı süsü verdikleri otomobil ve motosiklet yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal ederek şehre uyuşturucu sokmayı planladı. Polis ekiplerince takibe alınan çekici, düzenlenen operasyonla durduruldu. İçindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla alakalı soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.