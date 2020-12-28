ESOGÜ Bibliyofil’de 'Antikiteye Yolculuk'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ Bibliyofil’de 'Antikiteye Yolculuk'

İHA

ESOGÜ Bibliyofil’de 'Antikiteye Yolculuk'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ahmet Türkan konuk oldu.
Bir Eskiçağ Tarihi uzmanı olan Arş. Gör. Dr. Ahmet Türkan, Bibliyofil’de Antik Roma yazarlarından Apuleius’un “Başkalaşımlar” isimli eserini anlattı. “Başkalaşımlar” eserinin, antik dönemlerde alışılmışın dışında olarak düzyazı türünde verilen nadir eserlerden biri olduğunu kaydeden Arş. Gör. Dr. Türkan, çatı öykü ve içinde geçen 11 küçük öyküden oluşan esere ilişkin çözümlemeler yaptı. Arş. Gör. Dr. Türkan, mitik öğelerle örülü olan bu eserde “başkalaşmış” eşek Lucius'un gözünden insan doğasının anlatıldığı ve eserin özünde insan ruhunun ıslahına odaklandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geçirdiği felçten sonra aradığı tedaviyi Türkiye’de buldu Sudanlı Mahmoud Zakaria Eltahir Keter, 4 haftalık tedavinin ardından sağ kolunu ve bacağını rahatlıkla kullanmaya başladı Uzman Doktor Türkan Tünerir: “Hastamız ayakta zor duruyordu şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor”
YEREL HABERLER Geçirdiği felçten sonra aradığı tedaviyi Türkiye’de ...
Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı
Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler
YEREL HABERLER Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler
Çekiciyle kısıtlamayı ihlal edip, uyuşturucu satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Çekiciyle kısıtlamayı ihlal edip, uyuşturucu satarken ...
Hırsızlar sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti Kuryenin evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı
YEREL HABERLER Hırsızlar sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam ...
12 ülkede yürütülen proje Şeker İlkokulu’nda da başladı
YEREL HABERLER 12 ülkede yürütülen proje Şeker İlkokulu’nda da ...
Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar
YEREL HABERLER Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar
Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık
YEREL HABERLER Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık
Kazada hasar gören otomobillin parçalarını başka araçlardan çalarak tamamlamışlar
YEREL HABERLER Kazada hasar gören otomobillin parçalarını başka ...
Eskişehir’de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kendi araçlarına takmak için başka arabanın kapısını ve farını çaldılar
YEREL HABERLER Kendi araçlarına takmak için başka arabanın kapısını ...
Sokak kısıtlamasına rağmen izinsiz define ararken yakalandılar
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasına rağmen izinsiz define ararken ...
Başkan Ataç’tan ESKİ Genel Müdürü Şekerci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan ESKİ Genel Müdürü Şekerci’ye ziyaret
Ticari takside içki satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Ticari takside içki satarken yakalandılar
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Eskişehir’de sokak satıcılarına baskın: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de sokak satıcılarına baskın: 5 gözaltı
Odunpazarı Belediyesi hayvan dostu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi hayvan dostu çalışmalarına ...
Odunpazarı Belediyesi'nden mizahi düz yazı yarışması
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi'nden mizahi düz yazı yarışması
Babasının hatırası için iki günde bir yüzlerce kuşa yem veriyor 71 yaşındaki Sebile Turan: “Bunların ağzı var dili yok, hayvanların karnını aç bırakmayın”
YEREL HABERLER Babasının hatırası için iki günde bir yüzlerce kuşa ...
Genç muhtar mahallelisini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Genç muhtar mahallelisini yalnız bırakmıyor
"Eskişehir sağlık turizminde marka olmalı" Fizyomer Terapia Kurucusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir: "Sağlık turizminde Eskişehir'i marka yapmak istiyoruz"
YEREL HABERLER "Eskişehir sağlık turizminde marka olmalı" Fizyomer ...
Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X