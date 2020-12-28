ESOGÜ Bibliyofil’de 'Antikiteye Yolculuk'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Ahmet Türkan konuk oldu.

Bir Eskiçağ Tarihi uzmanı olan Arş. Gör. Dr. Ahmet Türkan, Bibliyofil’de Antik Roma yazarlarından Apuleius’un “Başkalaşımlar” isimli eserini anlattı. “Başkalaşımlar” eserinin, antik dönemlerde alışılmışın dışında olarak düzyazı türünde verilen nadir eserlerden biri olduğunu kaydeden Arş. Gör. Dr. Türkan, çatı öykü ve içinde geçen 11 küçük öyküden oluşan esere ilişkin çözümlemeler yaptı. Arş. Gör. Dr. Türkan, mitik öğelerle örülü olan bu eserde “başkalaşmış” eşek Lucius'un gözünden insan doğasının anlatıldığı ve eserin özünde insan ruhunun ıslahına odaklandığını belirtti.

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