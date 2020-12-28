Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası

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Eskişehir'de, yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında son uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 284 kişiye idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 2128 Aralık'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 284 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası uygulandı.

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