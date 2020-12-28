Sıra dışı görünümü ile büyük ilgi gören bisiklet Mersin’deki fuardan özel olarak getirttiği bisikletiyle şehirde ilgi odağı oldu

– Mersin’deki bir fuardan getirttiği nadir görülen bisikletiyle çevresindekilerin dikkatini çeken Uğur Kurtulmuş, yaşadığı konfor sayesinde rahat bir yolculuk ediyor.

Uğur Kurtulmuş bir yıl önce Mersin’de düzenlenen bir fuardan Eskişehir’e getirttiği bisikletiyle günlük hayatındaki ulaşım ve spor ihtiyacını aynı anda karşılıyor. 15 yıldır bisiklet kullanan 25 yaşındaki Kurtulmuş, bisikletini konforu ve şeklinden dolayı tercih ettiğini söylerken çevresinden aldığı olumlu tepkilerden ötürü de oldukça memnun olduğunu belirtti.



“Yolda gelen geçen herkes bakıyor”

Bisikletin şeklinden ve kullanım kolaylıklarından bahseden Kurtulmuş, bisikletinde vites bulunmamasına rağmen kullanımının oldukça kolay olduğuna değindi. Ayrıca bisikletin maliyetinden de bahseden bisiklet kullanıcısı, ödediği bedelin sonuna kadar hak edildiğini dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan Uğur Kurtulmuş, “Bu bisiklet, şeklinden dolayı insanları bisiklet sürmeye teşvik ediyor. Dışarıdan bakıldığında çok ilgi çekici. Ayrıca normal bisikletlere göre aşırı rahat. Yolda gelen geçen herkes bakıyor, selam veriyor. Ben bu tarz bir bisikleti çarşıda birinde görmüştüm. Bayağı bir hoşuma gitti, ilgimi çekti. Ben de böyle şeylere meraklı olduğum için hemen aldım. Mersin’den kargoyla getirttim ve bayağı maliyetli oldu ama bisikletimden memnunum. Verdiğim paraya değdiğini düşünüyorum. Bin 500 liraya satın almıştım. Bugün olsa yine bu parayı verirdim. Bakımını falan yaptım, lastikleri değiştirdim. Ön teker normal bisiklet tekeri, arkası ise motosiklet lastiği. Sürüşü rahat, öteki bisikletlere göre daha kolay sürülüyor. Rahatlıkla bayır falan çıkabiliyorum, vites yok” ifadelerini kullandı.



Bisikletiyle şehirlerarası yol yapıyor

Genel olarak bisikletleri çok sevdiğini söyleyen Kurtulmuş, şehirlerarası mesafeyi bile bisikletle rahatlıkla kat edebildiğini ve yolda çektiği görüntüleri Youtube kanalında paylaştığını aktardı. Uğur Kurtulmuş, “Bisiklet sürmek bana çok iyi geliyor, spor gibi oluyor diyebilirim. Bazen uzun yola gidiyorum, mesela Afyon’a gitmiştim. Gezmek için göletlere ve çevredeki köylere gidiyorum. Benim bildiğim bu bisikletten Eskişehir’de iki tane var. Biri arkadaşımda, diğeri de bende. Soran oluyor, çok teklif geliyor. Kimseye vermeyi, satmayı düşünmüyorum. Satar mısın diyenler, beğenip binmek isteyenler oluyor. Ama ben vermiyorum da satmıyorum da. Birkaç arkadaşım daha bu bisikletlerden alırsa bir kulüp kurmak istiyorum. Dernek gibi bir şey oluşturup Eskişehir’ de ilgi odağı olmak istiyoruz. Bu zevki herkese yansıtmak isteriz. Bisiklet ile gezip dolaştığım yerleri çekiyorum. Uzun yola gittiğimiz videolar oluyor, yolda arabalarından beni görüp merak edenler oluyor. Bisiklete ilgi gösterenler satılık mı diye soruyor. Bisikletimle gittiğim en uzak yer Afyon’du. Yaklaşık 44,5 saat sürüyor. Çok rahat bir şekilde gittim ve geri geldim. Bana göre bu bisikleti kullanmak motosiklet sürmekten daha zevkli. Sadece şehir içinde değil, şehir dışına da çıkıyorum, gezip dolaşıyorum her yeri” diyerek yaptıklarını anlattı.

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