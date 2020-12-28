Komşular arasındaki meyve tartışması kavgaya dönüştü

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Eskişehir’de bir apartmanın bahçesinde bulunan ortak meyve ağacı, komşular arasında kavgaya sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı İlçesi Çankaya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Apartmanın bahçesinde bulunan ağacın meyvelerinin sebep olduğu komşular arası tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar E.D., G.D. ve H.S.'nin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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