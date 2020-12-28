Su satışı anonsu yüzünden çıkan kavga karakolluk oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su satışı anonsu yüzünden çıkan kavga karakolluk oldu

İHA

Su satışı anonsu yüzünden çıkan kavga karakolluk oldu

Eskişehir’de su satışı yapılan aracın anons sesinden rahatsız olduğu için tepki gösteren bir vatandaş sürücü tarafından darp edildiği iddiası ile polise şikayetçi oldu.
Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede kamyonet ile su satışı yapılan aracın anons sesinden rahatsız olan T.A. isimli şahıs sürücüyü uyardı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A., iddiaya göre sürücü T.G. tarafından darp edildi. Vatandaşın şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü iddiaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Komşular arasındaki meyve tartışması kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Komşular arasındaki meyve tartışması kavgaya dönüştü
Eskişehir Valiliği´nden huzurevindeki koronavirüs ölümlerinde ihmal iddialarına soruşturma izni
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği´nden huzurevindeki koronavirüs ...
Öznur Sazlar davasında mütalaa verildi
YEREL HABERLER Öznur Sazlar davasında mütalaa verildi
Kooperatif üyesi kadınlar 'kadın üretici ürün satış noktası’nda
YEREL HABERLER Kooperatif üyesi kadınlar 'kadın üretici ürün satış ...
Odunpazarı’ndan 'Klasik Müzik Tarihi Söyleşisi'
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan 'Klasik Müzik Tarihi Söyleşisi'
Eskişehir'de torbacılara yönelik operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de torbacılara yönelik operasyon: 2 gözaltı
Vefasızlığın böylesi Köylüler kış sezonunda bakımından kurtulmak için çoban köpeklerini sahipsiz bırakıyor Köy meydanlarında, yollarda başıboş dolaşan köpekler heybetli görünümleri ile vatandaşları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Vefasızlığın böylesi Köylüler kış sezonunda ...
Sıra dışı görünümü ile büyük ilgi gören bisiklet Mersin’deki fuardan özel olarak getirttiği bisikletiyle şehirde ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sıra dışı görünümü ile büyük ilgi gören ...
Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari ...
Eskişehir çiftçisine 9 milyon 600 bin liralık destekleme ödemesi
YEREL HABERLER Eskişehir çiftçisine 9 milyon 600 bin liralık ...
Özel Ümit'ten online gebelik eğitimi
YEREL HABERLER Özel Ümit'ten online gebelik eğitimi
Eskişehirli şair Kadir Kaya’ya şiir yazma yarışmasında Ülkü Ocakları’ndan ödül
YEREL HABERLER Eskişehirli şair Kadir Kaya’ya şiir yazma ...
ESOGÜ Bibliyofil’de 'Antikiteye Yolculuk'
YEREL HABERLER ESOGÜ Bibliyofil’de 'Antikiteye Yolculuk'
Geçirdiği felçten sonra aradığı tedaviyi Türkiye’de buldu Sudanlı Mahmoud Zakaria Eltahir Keter, 4 haftalık tedavinin ardından sağ kolunu ve bacağını rahatlıkla kullanmaya başladı Uzman Doktor Türkan Tünerir: “Hastamız ayakta zor duruyordu şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor”
YEREL HABERLER Geçirdiği felçten sonra aradığı tedaviyi Türkiye’de ...
Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı
Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler
YEREL HABERLER Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler
Çekiciyle kısıtlamayı ihlal edip, uyuşturucu satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Çekiciyle kısıtlamayı ihlal edip, uyuşturucu satarken ...
Hırsızlar sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam etti Kuryenin evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı
YEREL HABERLER Hırsızlar sokağa çıkma kısıtlamasında mesaiye devam ...
12 ülkede yürütülen proje Şeker İlkokulu’nda da başladı
YEREL HABERLER 12 ülkede yürütülen proje Şeker İlkokulu’nda da ...
Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar
YEREL HABERLER Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar
Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık
YEREL HABERLER Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık
Kazada hasar gören otomobillin parçalarını başka araçlardan çalarak tamamlamışlar
YEREL HABERLER Kazada hasar gören otomobillin parçalarını başka ...
Eskişehir’de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X