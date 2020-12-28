Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayıp ağır yaralayan kocaya müebbet hapis istemi



Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (46), 16 yerinden bıçaklayarak yaralayan Harun Sazlar´a savcılık mütalaasında öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis, tehdit suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir´de boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Öznur Sazlar´ı 16 yıl yerinden bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Harun Sazlar´ın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde duruşmada Öznur Sazlar ve avukatlar yer alırken, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için sanık Harun Sazlar katılamadı. Mahkeme savcısı sanık Harun Sazlar hakkında mütalaasını açıklarken, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2´nci İhtisas Dairesi'nin raporuna göre 16 adet kesici delici alet yaralanması olduğu belirtilerek `öldürmeye teşebbüs´ suçundan müebbet hapis, `tehdit´ suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. Öznur Sazlar da kendisini 16 kez bıçaklayan eşinin cezalandırılmasını ve mütalaada istenen hapis cezalarının verilmesini talep etti. Davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Avukat Murat Yurdakul da esas hakkındaki mütalaaya karşı sanığın en yüksek hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

DAVA İTİRAZ ÜZERİNE AĞIR CEZAYA SEVK EDİLMİŞTİ

Olay, geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 16 yerinden bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, koca, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Harun Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın geçen yıl 3 Eylül günü görülen ilk duruşmasında, tutuklu sanık Sazlar, haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu. Eskişehir 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporda, 16 bıçak darbesinden birinin `ölümcül´ olduğunun bildirilmesi üzerine davayı görevsizlik kararı vererek Ağır Ceza Mahkemesi´ne göndermişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2020-12-28 15:54:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.