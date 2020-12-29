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Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor Serada 2 lira markette 8 lira olan marul fiyatları düşündürüyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "Üretici ve tüketici arasında marketler kanayan yaramızdır" "Marulun sera fiyatı 2 lira, seradaki marulu 5 liraya marketten alamazsın"

İHA

Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor Serada 2 lira markette 8 lira olan marul fiyatları düşündürüyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "Üretici ve tüketici arasında marketler kanayan yaramızdır" "Marulun sera fiyatı 2 lira, seradaki marulu 5 liraya marketten alamazsın"

Eskişehir’de serada 2 liraya satılan marul; halde 3, pazarda 35, marketlerde ise 78 lira arasında satılıyor.
Eskişehir’de üreticiler sera ortamında 60 günde yetiştirdikleri yeşil marulun tanesini 2 liradan satıyor. Serada 2 liraya satılan marul Eskişehir halinde 3, pazarda 35, markette ise 78 liradan tüketicinin mutfağına giriyor.

"Üretici ve tüketici arasında marketler kanayan yaramızdır"
Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, serada cüzi fiyata satılan marulun markette 5 liraya bile alınamayacağını söyledi. Başkan Buluşan, "Şu anda marulun sera fiyatı azlığından dolayı 2 lira civarlarında. Geçtiğimiz yıl üreticinin marulu tarlada kalmıştı. Bu durum plansızlığın eseri her zaman planlı üretim, planlı pazar diyoruz. Örneğin kırmızı marul şu anda talep görmüyor. Restoranların, lokantaların kapalı olmasından dolayı kırmızı marulun satışı olmuyor. Fiyat tamamen istikrara bağlı, varsa talep yoksa talep. Üretici ve tüketici arasında bizim her zaman kanayan yaramız marketlerdir. Seradaki marulu 5 liraya marketten alamazsın. Bu durum sütte de, ette de böyle. Maalesef bunu bir türlü dengeleyemedik. Üretici ile tüketici arasındaki fiyatı asla dengeleyemedik" diye konuştu.
Son olarak tarımda seracılığın çok önemli olduğunun altını çizen Buluşan, şunları söyledi;
"Şu anda Eskişehir’de eksi 7 derecelerde seracılık yapılıyor. Bölgemizde geçtiğimiz yıl 270 dönüm sera desteği verildi. Bu yıl bu destek çıkmayacak. Bunun sebebi de üreticinin tarla sahibi olmamasından kaynaklanıyor. Üretimi hızlandırmamız gerekiyor, üretimi eksiltmemeliyiz. Hele ki bu hastalık döneminde araca binmesen olur, cep telefonu kullanmasan olur ama bu ürünleri yemeden olmuyor. Tarım, üretmeden olmuyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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