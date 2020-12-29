Bu yöntemle ışıltılı bir gülüşe sahip olabilirsiniz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu yöntemle ışıltılı bir gülüşe sahip olabilirsiniz

İHA

Bu yöntemle ışıltılı bir gülüşe sahip olabilirsiniz

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Seda Keban Aydın, Latince ‘yaprak’ anlamına gelen “lamina” uygulaması ile ön dişlerin doğal, sağlıklı ve estetik bir görüntüye kavuşturulduğunu belirterek uygulama hakkında bilgi verdi.
İnci gibi dişleri ortaya çıkaran içten bir gülümseme, arkadaşlıktan iş hayatına tüm ilişkilerimizi etkiliyor. Üstelik sağlıklı ve güzel dişler, konuşma ve özgüven üzerinde de olumlu etki yapıyor. Ancak doğuştan ya da sonradan meydana gelen kimi diş sorunları bu gülümsemeyi elimizden alabiliyor. Diş sağlığında meydana gelen yenilikler ise bize dişlerimizi ortaya çıkaran güzel gülüşleri yeniden hediye ediyor.

Dişlerde doku kaybı en aza indirildi
Estetik beklentilerin giderek arttığı bir alan da ağız ve diş sağlığı. Gelişen teknoloji ile birlikte dişlerde sağlık ve fonksiyon kazandırmanın yanında, estetiğin de ideal bir şekilde sağlanabildiğini anlatan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Seda Keban Aydın, “Geçmişte ön dişlerin estetiği fazla miktarda diş dokusu kaybına sebep olan kron restorasyonlar ile sağlanıyordu. Teknoloji ile beraber kullanılabilecek materyaller ve teknikler geliştiği için dişlerde daha az doku kaybı ile daha dayanıklı ve estetik restorasyonların yapılması da mümkün hale geldi” diyor. Dişlerde kalıcı değişikliğe olanak veren uygulamanın adı ise porselen lamina restorasyonu. Bu yöntemde hastaların mevcut diş dokularının en üst seviyede korunabildiğini vurgulayan Dr. Dt. Seda Keban Aydın, “Dişlerin mine dokusu seviyesinde yapılan minimal bir düzenleme ile bu restorasyonlar hazırlanabiliyor. Diş yüzeyinden minimum madde kaldırılması ile 0.3 mm kalınlıkta incecik bu restorasyonlar uygulanabiliyor. Sonrasında hastanın beklentisine ve ağız içerisinde uygun renkte gülüşü tasarlayacak lamina restorasyonlar hazırlanabiliyor. Tedavi süreci tamamlanana kadar hastaların estetiği ve fonksiyonu hazırlanan geçici restorasyonlar ile sağlanıyor.” diye bilgi veriyor.

Kırık dişlerin tedavisinde de kullanılıyor
Bu işlemin ön dişlerin arasındaki boşlukların kapatılmasında, diş boylarının uzatılmasında, yeniden düzenlenmesinde, diş rengi ve renklenmeleri sorunlarının giderilmesinde kullanılabileceğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dr. Dt. Seda Keban Aydın, diğer uygulama alanları hakkında da şunları söylüyor:
“Porselen lamina uygulaması kırık ya da çatlak dişlerin tedavi edilmesinde, dişin dış yüzeyindeki mine dokusunda oluşan bozuklukların giderilmesinde, yaşlanmaya bağlı olarak görülen diş aşınmalarının ya da çarpık dişlerin düzeltilmesinde ve gülüşünden memnun olmayanların gülüş tasarımını yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor.”
Bu uygulamanın ilk adımı muayene sırasında dişler üzerinde herhangi bir aşındırma işlemi yapılmadan ağızdan alınan ölçü üzerinde yapılan prova çalışması oluyor. Böylece lamina restorasyonların nasıl görünebileceği hastayla paylaşılıyor. Hastanın ya da doktorun düzeltmek istediği noktalar olursa da bu taslak üzerinden ilerleniyor.

Dişlerde çay ve kahve lekesi oluşmuyor
Porselen lamina restorasyonların hazırlanabilmesi için en az 2 seans uygulanması gerektiğini ancak yapılacak estetik düzenlemeye bağlı olarak seans sayısının artabileceğini belirten Dr. Dt. Seda Keban Aydın, işlemin üstünlüklerini şöyle sıralıyor:
“Porselen lamina işleminde diş yüzeyinden çok az madde kaldırılır. Kuron yapımında olduğu gibi dişin çepeçevre küçültülmesine gerek yoktur. Yüzeylerinde sigara, çay, kırmızı şarap, kahve gibi gıdalara bağlı renklenmeler oluşmaz. Yapısında metal materyaller içermediğinden dolayı diş etinden gri renk yansıması gibi bir duruma neden olmazlar. Işık geçirgenlik özellikleri ve ince olmaları sayesinde doğal bir görünüm elde edilebiliyor.” Porselen lamina restorasyonlar aşınmaya dayanıklı, yüzeyleri cilalı olduğu için leke tutmuyor ve renk değişimlerine uğramıyor. Kullanılan yapışkan ile diş ve lamina arasında kuvvetli bir bağlantı oluştuğu için çürük oluşumu da gözlenmiyor. Dr. Dt. Seda Keban Aydın, porselen lamina yapılan dişlerin bakımı hakkında “Ağız içerisinde çok sayıda bakteri bulunuyor. Ağızdaki doğal dişler ve restorasyonlarda çürük oluşma riski vardır ancak iyi bir ağız hijyeni sağlanması, diş ipi kullanımı, düzenli diş bakımının yapılması ve rutin kontrollerle laminaların ömrü uzatılabiliyor.” diye konuşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

COVID-19 ve Mutasyon ESOGÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben; "COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne ilişkin değişiklikler, hastalığın bulaşıcılığını, tablonun ciddiyetini ve aşı koruyuculuğunu yakından ilgilendiriyor" "Mutasyonun pandeminin seyri üzerinde büyük bir etkide bulunmadı, ancak ilerleyen günlerin neler getireceğinin de bilinmiyor"
YEREL HABERLER COVID-19 ve Mutasyon ESOGÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon ...
Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor Serada 2 lira markette 8 lira olan marul fiyatları düşündürüyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "Üretici ve tüketici arasında marketler kanayan yaramızdır" "Marulun sera fiyatı 2 lira, seradaki marulu 5 liraya marketten alamazsın"
YEREL HABERLER Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 ...
Meyve yüklü kamyon takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Meyve yüklü kamyon takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ...
Eskişehir Valiliği´nden huzurevindeki koronavirüs ölümlerinde ihmal iddialarına soruşturma izni (2)
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği´nden huzurevindeki koronavirüs ...
Yağmura hazırlıksız yakalananlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Banka şubesi önünde aralıklarla beklerken sosyal mesafeyi hiçe sayıp saçak altına sığındılar
YEREL HABERLER Yağmura hazırlıksız yakalananlar sosyal mesafeyi hiçe ...
Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayıp ağır yaralayan kocaya müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayıp ağır ...
Su satışı anonsu yüzünden çıkan kavga karakolluk oldu
YEREL HABERLER Su satışı anonsu yüzünden çıkan kavga karakolluk oldu
Komşular arasındaki meyve tartışması kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Komşular arasındaki meyve tartışması kavgaya dönüştü
Eskişehir Valiliği´nden huzurevindeki koronavirüs ölümlerinde ihmal iddialarına soruşturma izni
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği´nden huzurevindeki koronavirüs ...
Öznur Sazlar davasında mütalaa verildi
YEREL HABERLER Öznur Sazlar davasında mütalaa verildi
Kooperatif üyesi kadınlar 'kadın üretici ürün satış noktası’nda
YEREL HABERLER Kooperatif üyesi kadınlar 'kadın üretici ürün satış ...
Odunpazarı’ndan 'Klasik Müzik Tarihi Söyleşisi'
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan 'Klasik Müzik Tarihi Söyleşisi'
Eskişehir'de torbacılara yönelik operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de torbacılara yönelik operasyon: 2 gözaltı
Vefasızlığın böylesi Köylüler kış sezonunda bakımından kurtulmak için çoban köpeklerini sahipsiz bırakıyor Köy meydanlarında, yollarda başıboş dolaşan köpekler heybetli görünümleri ile vatandaşları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Vefasızlığın böylesi Köylüler kış sezonunda ...
Sıra dışı görünümü ile büyük ilgi gören bisiklet Mersin’deki fuardan özel olarak getirttiği bisikletiyle şehirde ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sıra dışı görünümü ile büyük ilgi gören ...
Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari ...
Eskişehir çiftçisine 9 milyon 600 bin liralık destekleme ödemesi
YEREL HABERLER Eskişehir çiftçisine 9 milyon 600 bin liralık ...
Özel Ümit'ten online gebelik eğitimi
YEREL HABERLER Özel Ümit'ten online gebelik eğitimi
Eskişehirli şair Kadir Kaya’ya şiir yazma yarışmasında Ülkü Ocakları’ndan ödül
YEREL HABERLER Eskişehirli şair Kadir Kaya’ya şiir yazma ...
ESOGÜ Bibliyofil’de 'Antikiteye Yolculuk'
YEREL HABERLER ESOGÜ Bibliyofil’de 'Antikiteye Yolculuk'
Geçirdiği felçten sonra aradığı tedaviyi Türkiye’de buldu Sudanlı Mahmoud Zakaria Eltahir Keter, 4 haftalık tedavinin ardından sağ kolunu ve bacağını rahatlıkla kullanmaya başladı Uzman Doktor Türkan Tünerir: “Hastamız ayakta zor duruyordu şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor”
YEREL HABERLER Geçirdiği felçten sonra aradığı tedaviyi Türkiye’de ...
Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Araba parçası çalan hırsızlar tutuklandı
Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler
YEREL HABERLER Çekicideki araçla uyuşturucu sokmayı denediler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X