Sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde araçla alkol satan kişiye 20 bin 150 lira para cezası

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde araçla alkol satışı yapan bir kişiye 20 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, yasak saatlerde alkol satışı yapan araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda bir otomobil Üniversitesi Caddesi Seylap Caddesi kesişiminde durduruldu. Araç içinde toplamda 22 kutu alkollü içecek, çok sayıda siyah poşet ve 1 adet post cihazı olduğu belirlendi. Gerekli tutanak tanzim edilen şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL, ayrıca kısıtlama saatlerinde alkol satışından dolayı 17 bin TL idari para cezası kesildi.

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