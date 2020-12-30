Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, tarihi evlerin de bulunduğu Odunpazarı ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Hacı Ebe Sokak'ta, kullanılmayan 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yandaki evlere sıçramadan söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-12-30 11:30:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.