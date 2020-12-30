Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Ormanspor, Seyhan Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi'nin yeni takımı Eskişehir Ormanspor, son 3 maçta aldığı galibiyetlerle puanını 18’e çıkararak ligin üst sıralarına yerleşti. Hentbolcuların ve teknik kadronun morali yüksek. Mersin İdman Yurdu maçının ardından 2 gün izin yapan yeşilbeyazlı ekip, salı günü bir toparlanma antrenmanı yaptı.

Çarşamba gününden itibaren günde çift antrenman ile Seyhan Belediyespor karşılaşması için hazırlıklarını hızlandıracaklarını ifade eden Antrenör M. Fatih Işık, “Deplasmanlarda aldığımız 2 galibiyet bizim çok motive etti. Bir maç eksiğimizle lider Yeni Mamak Spor’un arkasından 2. Sıradayız. İlk yarının sonuna yaklaşıyoruz. İkisi kendi sahamızda olmak üzere 3 maçımız kaldı. 6 puan alır isek liderliğe biz yerleşiriz. Hentbol camiasında şimdiden herkes Ormanspor’umuzu konuşur oldu. Bu hafta sonu Seyhan Belediyespor’u yenerek yolumuza devam etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Eskişehir Ormanspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Yapılacak Covid19 (PCR) testleri sonucu her iki takım oyuncularında da bir sorun yaşanmazsa Eskişehir OrmansporSeyhan Belediyespor hentbol karşılaşması 3 Ocak Pazar günü Saat 14.00’de Porsuk spor salonunda oynanacak.

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