Eskişehir´de biri kadın 3 torbacı tutuklandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet ve Yenibağlar Mahallesi´nde uyuşturucu satan biri kadın 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonunda da savcılık izniyle operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 66,14 gram metamfetamin, 17,16 gram skunk, 8,88 gram esrar, 3 gram bonzai ile 50 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklanarak cezaevine koyuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-30 15:06:55



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