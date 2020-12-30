Eskişehir´de biri kadın 3 torbacı tutuklandı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet ve Yenibağlar Mahallesi´nde uyuşturucu satan biri kadın 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonunda da savcılık izniyle operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 66,14 gram metamfetamin, 17,16 gram skunk, 8,88 gram esrar, 3 gram bonzai ile 50 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklanarak cezaevine koyuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-30 15:06:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.