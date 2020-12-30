Eskişehir´de 6 kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de internet üzerinden aracını satışa çıkaran 6 kişiyi, dolandırdığı tespit edilen Burak Meriç, polis ekiplerince yakalandı. Meriç, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Eskişehir´de yaşayan Burak Meriç, internet üzerinden satışa sunulan 6 aracın sahipleriyle, alıcı gibi irtibata geçti. Araçlarına değerlerinden fazla ücret teklif eden Meriç satıcılar ile anlaştı. AAraç sahiplerini mesai bitimine doğru satış işlemi için notere gönderen Meriç, verilen hesap numaralarına da saat 16.30'da EFT ile para gönderdi. Banka dekontlarını araç sahiplerine gönderdikten sonra da EFT talimatını iptal etti.Araçlarını Burak Meriç´e teslim eden 6 kişi, araları hesaplarında göremeyince Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´ne başvurdu. Burak Meriç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Meriç´in 150 ile 200 bin lira arasındaki araçlar için EFT yaptıktan sonra iptal ettiği, aldığı araçları da daha düşük fiyatlara sattığı ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Burak Meriç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçlar sahiplerine teslim edilirken, Burak Meriç adına noterde araç sahipleriyle satış sözleşmesi yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-30 15:15:49



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