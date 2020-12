Doç. Dr. Aras Bozkurt, GOGN Fred Mulder en iyi makale ödülünü aldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölümü öğretim üyesi ve SODİGEM müdür yardımcısı Doç. Dr. Aras Bozkurt’un öncü yazar olduğu “A global outlook to the interrupti on of education due to COVID19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis” başlıklı çalışma, acil uzaktan eğitim (emergency remote education) uygulamalarının Covid19 pandemisi nedeniyle ülkemizde ve dünyada gündemde olduğu süreçte uzaktan eğitim alanyazınına önemli katkı sağladı.

Pandemiyle beraber eğitimin kesintiye uğramasını konu alan çalışma, 6 kıtadan 31 ülkeyi niteleyen ve dünya nüfusunun yaklaşık %6’sını temsil ediyor. Çalışma, tüm dünyadan toplam 39 yazarın katkısıyla oluşturuldu ve daha önce UNESCO ve Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğiti m Konseyi (ICDE) gibi kurumlar tarafından da önemli bir referans olarak gösterildi. Ana bulguları şimdiye kadar 17 farklı dile tercüme edilen ve Journal of Distance Educati on dergisinde açık erişime sahip olarak yayımlanan çalışma, kapsamı ve katkıda bulunan yazarlarıyla küresel bir iş birliği olarak nitelendiriliyor.

14 Aralık 2020 tarihinde Global OER Graduate Network (GOGN) tarafından düzenlenen ödül Fred Mulder 2020 En İyi Makale töreninde söz alan Bozkurt, “Akademik bir kaygı olmadan yazılan bu çalışma Covid19 pandemisi ile beraber eğitimin kesintiye uğramasını küresel bir bakış açısıyla değerlendirmek ve eğitim alanındaki değişimleri göstererek bir yol haritası sunmak için yazıldı. Aslında çalışma, yeni normalde belirsizliği anlamak ve doğru bir şekilde yol alabilmek için iş birliğine dayalı küresel refleksif bir harekettir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Doç. Dr. Bozkurt ayrıca, geçtiğimiz günlerde Green ThinkerZ tarafından verilen 2020 En İyi Uluslararası 50 Seçkin Editör Ödülü (Top 50 International Distinguished Editors 2020) ve Educational Technology Research and Development tarafından verilen 2020 Sıradışı Hakem Ödülü’nü (Outstanding Reviewer Award 2020) almaya hak kazanarak önemli bir başarıya daha imza atmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.